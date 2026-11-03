외교부 "대통령 내외 등 모든 인사 여권 재발급 조치 시행 중"

AI 핵심 요약beta
- 외교부는 3일 공군 1호기 탑승자 전원의 여권을 재발급했다
- 경찰 수사와 별도로 컴퓨터·이메일 등 자체 기술 점검을 진행했다
- 외교부는 개인정보 유출 경위와 추가 피해 여부를 조사하고 있다
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유출 경위 파악 위해 경찰 수사와 자체 조사 병행
"해킹 아닌 유출된 것...추가 피해 차단 조치 취해"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 공군 1호기 탑승자 명단 유출로 개인 정보 노출 피해를 입은 이재명 대통령 내외를 포함한 모든 인사의 여권을 재발급하는 조치를 시행 중이라고 3일 밝혔다.
박두순 외교부 대변인은 이날 이번 사건 관련 브리핑에서 "외교부는 사전에 해당 유출 사실을 확인한 즉시 관계 기관에 수사와 조사를 요청했으며, 현재 경찰청을 비롯한 관계기관 협조 하에 유출 경위 파악을 위한 조사를 진행하고 있다"며 이같이 밝혔다.
외교부는 진상 파악을 위해 경찰 수사와 별도로 지난 6월 대통령 순방 행사 관련 컴퓨터 및 이메일 등에 대한 기술적 점검 등 자체 조사도 실시하고 있다고 박 대변인은 밝혔다.
박 대변인은 이번 사건이 외부의 해킹에 의한 것이 아니라 유출된 것으로 보고 있다면서 "유출 경위와 여러 배경에 대해 철저하게 조사할 예정"이라고 말했다. 그는 "문제가 된 사이트로부터 해당 정보 삭제 그리고 그 밖의 개인정보 유출 여부 확인 등 추가 피해 차단을 위한 조치를 취했다"고 덧붙였다.
앞서 지난 6월 한 보안 관련 유료 사이트에 이 대통령의 유럽 순방에 동행한 인사들의 개인정보가 담긴 파일이 게시됐다.
해당 파일에는 이 대통령 부부를 비롯해 김용범 당시 정책실장, 위성락 국가안보실장, 한성숙 현 국무총리, 배경훈·조현·김성환 장관 등 정부 주요 인사들과 청와대·외교부 소속 직원, 대통령경호처 소속 경호원, 청와대 출입 기자들의 생년월일·여권번호·발급·만료일 등 개인정보가 담겨 있다.
opento@newspim.com