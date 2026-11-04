[오늘날씨] 서울 한낮 18도 '포근'…큰 일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 4일 기상청은 서울 낮 기온이 18도까지 오를 것으로 전망했다.
- 전국은 구름이 많아지고 일교차가 10도 이상 벌어지겠다.
- 제주도는 밤부터 10~40mm의 비가 내릴 것으로 예상됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일 4일은 서울 한낮 기온이 18도까지 오르며 포근한 날씨가 예상된다. 전국의 일교차가 10도 이상 벌어질 것으로 전망돼 건강에 유의해야겠다.
기상청에 따르면 이날 한반도는 동해상에 중심을 둔 고기압의 영향을 받겠고 제주도는 늦은 저녁 중국 화남지방에서 서해로 접근하는 기압골의 영향을 받겠다.
이날 수도권을 포함한 전국이 점차 구름 많아지겠고 제주도는 차차 흐려져 밤부터 비가 오겠다. 예상 강수량은 10~40mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 8도 ▲인천 9도 ▲수원 8도 ▲춘천 3도 ▲강릉 8도 ▲청주 7도 ▲대전 6도 ▲전주 8도 ▲광주 88도 ▲대구 6도 ▲부산 11도 ▲울산 8도 ▲제주 14도다.
최고기온은 ▲서울 18도 ▲인천 18도 ▲수원 18도 ▲춘천 17도 ▲강릉 19도 ▲청주 18도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 20도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com