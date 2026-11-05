"AI 데이터센터 바다로"…한화오션, ABB와 해상 전력 기술 개발

AI 핵심 요약beta
- 한화오션은 5일 ABB와 부유식 데이터센터 기술 협약을 체결했다
- 양사는 해상 환경에 맞는 전력·제어 시스템 개발을 추진한다
- 2027년 5월까지 LNG 발전설비 통합제어 기술 등을 고도화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 글로벌 전기화·자동화 기업 ABB와 손잡고 부유식 데이터센터(FDC)의 핵심 기술 개발에 나선다. 기존 해양플랜트 설계·건조 역량을 인공지능(AI) 데이터센터 분야로 확대해 미래 해양사업 경쟁력을 강화한다는 전략이다.
한화오션은 ABB와 부유식 데이터센터의 전력·제어 시스템 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.
부유식 데이터센터는 해상 부유식 구조물에 서버와 전력·냉각 설비 등을 탑재한 시설이다. AI 산업 성장에 따른 데이터 처리 수요 증가로 육상 데이터센터의 부지 및 전력 확보 문제를 해결할 대안으로 주목받고 있다.
한화오션은 앞서 '가스텍 2026'에서 자체 개발한 부유식 데이터센터 모델을 공개한 바 있다. 이번 협약을 통해 ABB의 전력 솔루션 기술을 접목해 해상 환경에 적합한 전력 공급과 운영 기술을 고도화할 계획이다.
양사는 2027년 5월까지 전력 시스템 설계 검토와 운영·제어 기술 개발을 단계적으로 추진한다.
한화오션은 부유식 데이터센터 기본 설계와 전력 시스템 구성, 액화천연가스(LNG) 엔진 기반 발전설비 설계 기준 수립을 담당한다. ABB는 전력 시스템의 신뢰성과 전력 품질을 분석하고 운영 효율 개선을 위한 기술 검토를 맡는다.
특히 AI 데이터센터의 급격한 전력 수요 변화에 대응하기 위해 LNG 엔진 출력을 조절하고 발전설비와 전력 시스템을 통합 제어하는 기술을 공동 개발한다.
허윤 한화오션 제품전략기술원장 전무는 "ABB와의 협력을 통해 해상 환경에 적합한 부유식 데이터센터 솔루션의 기술적 완성도를 높이고 미래 해양사업의 성장 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com