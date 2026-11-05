SK바이오사이언스, 3분기 매출 1824억원…영업손실 42% 축소

AI 핵심 요약beta
- SK바이오사이언스는 5일 3분기 매출 1824억원을 기록했다
- 영업손실은 112억원으로 줄고 세전이익은 흑자 전환했다
- IDT 실적 개선과 백신 판매 확대가 손실 축소를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세전이익 61억원 흑자전환
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오사이언스는 올해 3분기 연결 기준 매출 1824억원, 영업손실 112억원을 기록했다고 5일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 21% 증가했고 영업손실은 42% 줄었다. 세전이익은 61억원으로 흑자 전환했다.
영업손실은 2023년 4분기 이후 최근 11개 분기 가운데 가장 적었다. 회사는 연구개발과 생산 인프라 투자를 이어가는 가운데 자회사 실적 개선과 자체·도입 백신 판매 확대가 손실 축소에 기여했다고 설명했다.
독일 위탁개발생산(CDMO) 자회사 IDT바이오로지카의 3분기 매출은 1131억원으로 전년 동기 대비 21% 증가했다. 영업이익은 96억원으로 약 66% 늘었다. 주요 고객사의 생산 물량 증가와 고마진 매출 비중 확대, 생산·운영 효율화가 수익성 개선을 이끌었다.
IDT의 올해 3분기 누적 영업이익은 223억원으로 전년 동기 143억원보다 약 56% 증가했다. SK바이오사이언스는 2024년 IDT 인수 이후 생산 효율화와 고객 포트폴리오 개선을 추진해 왔다.
자체 사업에서는 수두백신 '스카이바리셀라'의 콜롬비아 등 범미보건기구(PAHO) 공급이 늘었다. 사노피 제품 유통 사업도 호흡기세포융합바이러스(RSV) 예방 항체주사 '베이포투스'와 6가 혼합백신 '헥사심' 판매 확대에 힘입어 성장했다.
SK바이오사이언스는 IDT의 고부가가치 계약을 늘리고 북미·일본 등에서 고객 확보를 추진할 계획이다. 양사는 MSD의 차세대 에볼라 백신과 유럽 보건·디지털집행기관(HaDEA)의 차세대 독감백신 프로젝트에 참여하고 있다. 최근에는 IAVI 등과 함께 미국 생물의약품첨단연구개발국(BARDA)이 지원하는 분디부교 에볼라 백신 개발·생산 프로젝트에도 합류했다.
후속 파이프라인 개발도 진행 중이다. 사노피와 공동 개발하는 21가 폐렴구균 단백접합 백신 'GBP410'은 글로벌 임상 3상을 진행하고 있으며, 내년 주요 결과 발표를 목표로 하고 있다.
게이츠 의학연구소(Gates MRI)에서 도입한 RSV 예방항체 후보물질 'RSM01'은 라이트재단의 연구비 지원을 확보했다. 지난 8월에는 남아프리카공화국 의약품규제청에 글로벌 소아 임상 1b상 시험계획을 신청했다.
SK바이오사이언스는 기존 백신 사업과 IDT의 수익성을 개선하면서 임상 단계 후보물질의 개발과 글로벌 공동 프로젝트를 이어갈 방침이다.
sykim@newspim.com