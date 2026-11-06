[오늘날씨] 전국 초겨울 추위…아침 최저 3도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 6일 서울 아침 최저기온이 3도까지 떨어진다고 예보했다
- 전국은 중국 북부 고기압 영향으로 아침부터 대체로 맑겠다
- 미세먼지는 전 권역이 좋음에서 보통 수준으로 예상됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 금요일인 6일은 서울 아침 최저 기온이 3도까지 떨어지며 초겨울 추위가 예상된다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 북부지역에서 확장하는 고기압의 영향을 받겠다.
수도권과 강원 영서 지역, 제주도에는 새벽 한때 약한 비가 내리다가 아침부터 개면서 대체로 맑겠다. 예상 강수량은 1mm 미만이다. 강원 영동과 충청 이남 지역은 새벽에 가끔 구름이 많겠다가 아침부터 대체로 맑겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 3도 ▲인천 3도 ▲수원 3도 ▲춘천 2도 ▲강릉 8도 ▲청주 5도 ▲대전 6도 ▲전주 7도 ▲광주 9도 ▲대구 7도 ▲부산 11도 ▲울산 9도 ▲제주 14도다.
최고기온은 ▲서울 9도 ▲인천 9도 ▲수원 9도 ▲춘천 10도 ▲강릉 13도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲대구 13도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 16도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '보통'~'좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~2.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~3.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com