GM, FISITA 서밋서 미래 모빌리티 전략 공유…AI·SDV 혁신 강조

AI 핵심 요약beta
- GM이 4일부터 5일까지 미래차 기술 발전 방향을 논의했다
- 맥머레이 사장은 AI 시대 인간의 창의성과 판단력을 강조했다
- GM은 가상 차량 개발 기술과 버추얼 주행 체험을 선보였다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제너럴 모터스(GM)가 글로벌 모빌리티 기술 리더들과 인공지능(AI), 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 등 미래차 기술 발전 방향을 논의했다. 특히 기술 혁신 과정에서 인간의 창의성과 판단력이 갖는 중요성을 강조했다.
GM은 4일부터 5일까지 경기 화성시 롤링힐스 호텔에서 열린 'FISITA 월드 모빌리티 서밋 2026'에 참가했다고 5일 밝혔다.
이번 행사는 '모빌리티의 복잡성 수용'을 주제로 글로벌 자동차 기업 경영진과 연구개발 책임자들이 모여 SDV, AI, 자율주행, 배터리 및 에너지 인프라 등 미래 모빌리티 산업의 주요 과제를 논의하는 자리다.
브라이언 맥머레이 GM 테크니컬센터 코리아 사장은 지난 4일 개막 기조연설에서 전동화와 AI 기술 발전으로 자동차 산업이 빠르게 변화하는 가운데 복잡한 기술적 과제를 해결하는 과정이 새로운 혁신으로 이어진다고 강조했다.
특히 자동화와 AI 활용이 확대되는 상황에서도 인간의 창의성과 판단력, 윤리성 등이 미래 모빌리티 개발에 중요한 역할을 한다는 견해를 밝혔다.
GM은 행사장에 별도 전시 부스를 마련하고 가상 환경에서 차량을 개발하는 기술을 소개했다. 방문객들이 버추얼 모빌리티 주행을 직접 체험할 수 있도록 구성했다.
chanw@newspim.com