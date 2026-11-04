10월 외환보유액 4431억6000만달러…한 달 새 26억달러 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국은행은 4일 10월 말 외환보유액이 4431억6000만달러라고 발표했다
- 외환보유액은 외화자산 운용수익 등으로 전월보다 26억달러 증가했다
- 예치금은 늘었지만 유가증권은 35억9000만달러 감소했다
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예치금 63억2000만달러 증가…유가증권은 35억9000만달러 감소
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 우리나라의 외환보유액이 외화자산 운용수익과 금융기관의 외화예수금 증가 등의 영향으로 전월보다 26억달러 늘었다. 외환보유액은 4431억6000만달러로 집계됐다.
한국은행이 4일 발표한 '2026년 10월 말 외환보유액'에 따르면 지난달 말 기준 외환보유액은 4431억6000만달러로 전월 말(4405억6000만달러)보다 26억달러 증가했다.
한국은행은 외환보유액 증가 배경에 대해 "외화자산 운용수익, 금융기관 외화예수금 증가 등에 주로 기인했다"고 설명했다.
10월 중 미 달러화 지수(DXY)는 0.7% 상승했다. 이에 따라 유로화(-1.3%)와 엔화(-0.2%)가 미 달러화 대비 절하된 반면 파운드화(1.2%)와 호주달러화(0.5%)는 절상됐다.
자산별로는 국채·정부기관채·회사채 등 유가증권이 3824억3000만달러로 전체의 86.3%를 차지했다. 유가증권은 전월보다 35억9000만달러 감소한 반면 예치금은 362억7000만달러로 63억2000만달러 증가했다.
국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)은 154억1000만달러로 전월보다 7000만달러 감소했다. IMF 포지션은 42억5000만달러로 5000만달러 줄었다. 금은 전월과 같은 47억9000만달러를 유지했다.
eoyn2@newspim.com