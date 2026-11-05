[인사] 미래에셋그룹

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋그룹이 5일 계열사 대표이사와 부문대표를 선임했다
- 미래에셋증권은 부사장·전무·상무·이사 인사를 단행했다
- 미래에셋자산운용·생명 등도 임원 승진·보직 인사를 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[Digital X]
◇대표이사 선임 내정
▲노용우 대표이사
[에너지인프라자산운용]
◇대표이사 선임
▲우신제 대표이사
[미래에셋증권]
◇부문대표 선임
▲고객서비스혁신부문 이기상 ▲정보보호부문 사재식 ▲연금RM1부문 이정원 ▲연금법인솔루션부문 정진성 ▲연금혁신부문 박상준 ▲IT부문 김준환
[미래에셋벤처투자]
◇부문대표 선임
▲벤처투자부문 김경모
[미래에셋증권]
◇부사장
▲WM부문 이성우 ▲경영혁신부문 이강혁 ▲뉴욕법인 류재홍
◇전무
▲디지털혁신부문 김세훈 ▲정보보호본부 사재식 ▲PWM부문 김화중 ▲종합자산운용부문 박재현 ▲Global경영관리부문 김승욱 ▲경영지원부문 권오만 ▲투자금융본부 김주섭 ▲혁신추진단 정종균
◇상무
▲트레이딩플랫폼본부 김준환 ▲IT인프라본부 장성섭 ▲마케팅본부 이경일 ▲디지털플랫폼본부 이승목 ▲디지털PB본부 전윤호 ▲투자센터광주WM 전성국 ▲투자센터부산WM 성영기 ▲도곡WM 변상미 ▲투자센터반포WM 하상범 ▲송파WM 이슬 ▲투자센터목동WM 이지연 ▲투자센터평촌WM 이정훈 ▲연금RM2부문RM2본부 곽정윤 ▲파생본부 이훈 ▲FICC파생본부 임상혁 ▲IMA본부 박남영 ▲주식투자본부 송흥익 ▲멀티솔루션본부 윤한근 ▲그룹위험관리본부 김기현 ▲혁신추진단 신성철 ▲AI리서치센터 박연주 ▲법무지원본부 백상현 ▲인재혁신본부 유찬
◇이사
▲Data플랫폼팀 박준하 ▲AI자산관리솔루션팀 장민웅 ▲AI Science팀 김경희 ▲시스템팀 오진성 ▲계좌팀 김정규 ▲IT지원팀 김진철 ▲모바일개발팀 노진석 ▲증권운영팀 이영제 ▲Global Tech팀 정재훈 ▲사이버침해대응팀 서민석 ▲개인정보보호팀 이석원 ▲패밀리오피스 운용팀 이승우 ▲Sage마케팅팀 김여진 ▲수지WM 김성훈 ▲부천WM 이형진 ▲여수WM 김화영 ▲마곡WM 한기일 ▲TheSage강남파이낸스센터1팀 박영주 ▲투자센터압구정WM1팀 김민주 ▲투자센터부산WM2팀 박원용 ▲투자센터대구WM1팀 장동식 ▲대치WM1팀 박찬규 ▲전주WM1팀 문세홍 ▲투자센터광화문WM2팀 김은경 ▲송파WM1팀 주영훈 ▲투자센터대전WM1팀 손지영 ▲도곡WM2팀 최홍석 ▲해운대WM1팀 김국환 ▲투자센터잠실WM3팀 이영은 ▲The Sage 패밀리오피스1팀 정찬영 ▲분당WM2팀 김기태 ▲연금RM2부문RM2본부 RM1팀 백홍일 ▲연금RM3부문RM2본부 RM2팀 김주일 ▲연금법인RM팀 김유승 ▲연금혁신팀 조기운 ▲WM혁신팀 배한결 ▲멀티운용팀 유종욱 ▲Swap Flow Trading팀 이동근 ▲Passive Sales팀 최현수 ▲주식투자팀 정용제 ▲퀀트Algo팀 이종희 ▲PBS팀 한세희 ▲Trading추진팀 안수경 ▲대체운용팀 최종현 ▲신성장기업금융팀 정현호 ▲대체투자금융2본부 대체투자금융2팀 조미연 ▲전통자산운용팀 최정욱 ▲감사1팀 은희일 ▲예탁결제팀 오수희 ▲경영혁신팀 최희영 ▲홍보팀 강한성 ▲법무2팀 최명구 ▲미디어콘텐츠제작팀 박상호 ▲금융사기예방팀 조형모 ▲상품서비스팀 이우선 ▲시장리스크팀 장광성
[미래에셋자산운용]
◇부사장
▲해외부동산부문 신동철 ▲채널마케팅부문 성태경
◇전무
▲경영혁신부문 김국태 ▲주택도시기금운용부문 이정민
◇상무
▲리서치1본부 김정수 ▲Wealthspot 양병오 ▲해외부동산투자운용3본부 한경수 ▲홍보팀 이동훈 ▲금융소비자보호본부 김성준
◇이사
▲부동산운용1팀 이완수 ▲인프라투자4본부 임기택 ▲PE본부 공영현 ▲주식운용3본부 정원택 ▲AI Investment Strategy본부 손일웅 ▲AI R&D2팀 유환철 ▲Wealthspot 남기현 ▲플랫폼개발본부 문영휘 ▲투자풀위험관리본부 박철환 ▲투자솔루션팀 이동규 ▲마케팅전략본부 이종경
[미래에셋생명]
◇전무
▲GA영업부문 민유식
◇상무
▲연금영업1본부 이정완 ▲상품개발본부 오상훈 ▲고객경험혁신본부 홍혜진 ▲경영지원본부 황재석 ▲재무회계팀 이보형
◇이사
▲GA영업2본부 김웅기 ▲연금영업혁신본부 임종민 ▲소비자보호실 고영완 ▲재무리스크관리팀 정주영
[미래에셋캐피탈]
◇상무
▲여신심사본부 하준봉
◇이사
▲컴플라이언스본부 손진수 ▲투자금융1팀 이지훈 ▲경영관리팀 이주선
[미래에셋벤처투자]
◇이사
▲벤처투자4본부 정우진
[미래에셋금융서비스]
◇이사
▲영업지원본부 이진현
[미래에셋컨설팅]
◇이사
▲부동산개발본부 오현주 ▲광고기획본부 이윤진
jongwon3454@newspim.com