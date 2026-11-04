쿠팡Inc, 3분기 영업손실 6423억원…3개 분기 연속 적자

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡Inc는 4일 3분기 매출 14조2209억원을 기록했다.
- 쿠팡Inc는 3분기 영업손실 6423억원으로 적자 전환했다.
- 쿠팡Inc는 3분기 순손실 7151억원으로 3분기 연속 적자다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영업손실 확대…순손실도 7151억원 기록
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc가 올해 3분기 14조원이 넘는 매출을 올렸지만 6000억원대 영업손실을 기록했다.
4일 쿠팡Inc가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 3분기 연결실적 보고서에 따르면 3분기 매출은 99억6200만달러(약 14조2209억원)로 전년 동기(92억6700만달러) 대비 7% 증가했다. 환율 변동 영향을 제외한 고정환율 기준 성장률은 11%다.
같은 기간 영업손실은 4억5000만달러(약 6423억원)로 전년 동기 1억6200만달러(약 2245억원)의 영업이익에서 적자 전환했다. 쿠팡Inc는 올해 1분기 3545억원, 2분기 8350억원에 이어 3개 분기 연속 영업손실을 기록했다.
3분기 당기순손실은 5억100만달러(약 7151억원)로 전년 동기 9500만달러(약 1316억원)의 순이익에서 적자로 돌아섰다. 당기순손실 역시 3개 분기 연속 이어졌다.
원화 환산에는 올해 3분기 평균 원·달러 환율인 1427.52원을 적용했다.
kji01@newspim.com