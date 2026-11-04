[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 4일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 3일 상임위 전체회의와 예산안 심사를 진행했다
- 여야는 인공지능·로봇과 청년자산 등 정책 토론회를 열었다
- 의원들은 예산안과 교육재정 등 현안 기자회견을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:10 2026 중앙포럼 축사 / 더그랜드롯데 서울
14:00 조계종 국제선명상대회 국제컨퍼런스 축사 / 의원회관 대회의실
14:40 민주당의 시대 북콘서트 축사 / 국회박물관 체험관
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 재정경제기획위원회 경제소위원회 / 본관 431호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
◆의원실 세미나
07:00 윤준병 의원실 등, 피지컬AI·로봇글로벌 최강국 전북 대토론회 / 의원회관 제2세미나실
07:30 조승환 의원실, 굿모닝! 수요 정책 아카데미 3차 / 의원회관 제1세미나실
10:00 우재준 의원실 등, 건설안전보건 교육제도 개편 국회토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 김기현 의원실 등, 반환경보조금 발굴 제안 및 개혁과제 세미나 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 김선민 의원실 등, 자살예방법 개정 및 실효성 있는 대책 마련 국회 심포지엄 / 의원회관 제3간담회의실
10:30 박주민 의원실 등, 청년기본자산 플랜 토론회 / 의원회관 306호 민주당 정책위 회의실
10:35 김종양 의원실 등, 영호남 잇는 가교, 남해안권 발전 특별법 2차 포럼 / 의원회관 제1소회의실
11:00 김선민 의원실 등, 금지AI 규제 마련을 위한 인공지능기본법 개정 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
13:00 한창민 의원실 등, 2027년 공공임대주택 예산안 분석 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 조승래 의원실 등, AI시대 마음평안과 선명상: 전통의 지혜에서 공익의 가치로: 2026 국제선명상대회 컨퍼런스 / 의원회관 대회의실
14:00 서왕진 의원실 등, 냉매 온실가스 전환 어디까지 왔나: 키갈리 개정서 10주년 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 한창민 의원실 등, 미래대응기금 진단과 개선 방안 모색 좌담회 / 의원회관 제11간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 유상범 의원, [2027년도 예산안 심사방향 기자회견]
09:20 신장식 의원, [교육재정교부금 관련 교육감협의회 기자회견]
09:40 서왕진 의원, [초광역특구법 관련 기자회견]
10:00 한창민 의원, [부실 전세대출 전수조사 및 제도 개선 촉구 기자회견]
10:20 김예지 의원, [훈맹정음 반포 100주년 법안 발의 기자회견]
11:00 이진숙 의원, [현안 기자회견]
11:20 이학영 의원, [시민사회기본법 연내 제정 촉구 기자회견]
11:40 전종덕 의원, [농어촌기본소득 전면 실시, 국비 80% 인상 촉구 기자회견]
13:00 전종덕 의원, [열린순창 언론탄압 중단 촉구 기자회견]
13:20 김의겸 의원, [새만금공항 찬성 기자회견]
14:00 강득구 의원, [정치 현안 기자회견]
14:20 이용우 의원, [일하는사람기본법, 노동자추정제 도입 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 원내대표
07:00 피지컬AI·로봇 글로벌 최강국 전북 대토론회 / 의원회관 제2세미나실
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
10:00 2026 중앙포럼 / 더그랜드롯데 서울
*김민석 당대표
11:00 교제·가정폭력 및 스토킹 근절대책 특별위원회 출범식 및 1차 회의 / 본관 당대표회의실
14:30 민주당의 시대 출간 기념 북콘서트 / 국회 박물관 체험관
◆국민의힘
*장동혁 당대표
07:30 굿모닝 수요 정책 아카데미 / 의원회관 제1세미나실
10:20 2026 중앙포럼 – AI, 성장의 판을 바꾸다 / 더그랜드롯데 서울
*정점식 원내대표
10:00 반환경보조금 발굴 제안 및 개혁과제 세미나 / 의원회관 제4간담회의실
10:30 2026 포항 구룡포 과메기 서울홍보행사 / 의원회관 제1세미나실
10:35 영호남 잇는 가교, 남해안권 발전 특별법 2차 포럼 / 의원회관 제1소회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:20 교육재정 지키고, 미래 투자도 함께 교육감협의회 기자회견 / 소통관
15:00 일본 정당 대표단 접견 / 본관 224호
18:30 민주유공자법 본회의 통과 촉구 전국 집중 문화제 / 본청 앞 계단
*김준형 원내대표
09:40 더 좋은 초광역특구법 당론발의 기자회견 / 소통관
15:00 유튜브 매불쇼 출연
21:00 유튜브 정준희의 해시티비 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상업무
*천하람 원내대표
업무 출장