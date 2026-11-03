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中, 100개국 182개 언론 참여 '일대일로 미디어 협력 포럼' 개막

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  • 중국은 3일 푸젠성 푸저우에서 일대일로 미디어 포럼을 개막했다
  • 100개국 200여명 대표가 성과 공유와 국제 언론 협력을 논의했다
  • 참석자들은 언론의 교류 촉진과 협력 사례 전달 역할을 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인민일보·푸젠성 푸저우서 주최, 200여명 참석
일대일로 시대흐름 부합, 정책 소통·민심 상통 강조
아세안+한중일 언론 협력 등 3개 분과 운영

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=  중국이 추진하는 대규모 국제 경제협력 구상인 일대일로(一帶一路·육상 및 해상 실크로드)의 성과를 공유하고 국제 언론 간 협력 방안을 모색하는 '2026 일대일로 미디어 협력 포럼'이 3일 푸젠성 푸저우(福州)에서 개막했다.

이번 포럼에는 전 세계 100개 국가와 국제·지역기구에서 182개 언론사 및 기관 소속 외국 대표 200여명이 참석했다. 중국 관영 인민일보사와 푸젠성 인민정부가 공동 주최한 이번 행사는 '뜻을 함께하면 산과 바다도 넘고, 실크로드에서 화합의 목소리를 모은다(志合越山海 丝路聚和声)'를 주제로 진행된다.

포럼은 일대일로 공동 건설 과정에서 축적된 경제·사회적 성과를 소개하는 한편, 참여국 언론들이 국제 협력과 상호 이해를 증진하는 데 어떤 역할을 할 수 있는지 논의하는 데 초점을 맞췄다. 특히 국가 간 정책 소통과 국민 간 교류를 촉진하고, 일대일로를 둘러싼 다양한 협력 사례를 국제사회에 전달하는 언론의 역할이 주요 의제로 제시됐다.

개막식에 참석한 중국측 인사들과 각국 대표들은 고품질 일대일로 공동 건설이 국제사회에서 폭넓은 지지를 받는 국제 공공재로 자리 잡았다고 평가했다. 또한 일대일로가 세계에서 규모가 가장 크고 참여 범위가 넓으며 국제적 영향력이 깊은 경제협력 플랫폼으로 발전하고 있다는 데 의견을 같이했다.

포럼 개막식 축사에서 전국정협 셴후이(咸辉) 부주석은 "2013년 시진핑 주석이 일대일로 공동건설을 제안한 이후 구상이 실천으로, 비전이 현실로 바뀌었다"며 "오늘날 공동발전과 협력, 평화번영, 상호연결의 세계 최대 규모 국제 협력 플랫폼으로 거듭났다"고 강조했다.  

중국 공산당 중앙선전부 분관 일상부문 후허핑(胡和平)부부장은 백년래 대변혁이라는 격변의 국제 정세속에서 일방주의와 보호주의가 횡횡하는 가운데 일대일로가 추구하는 개방과 포용 정신, 상호 연결과 호혜 번영의 실크로드 정신은 시대흐름에 부합하며 고품질 협력의 새로운 형세를 구축하고 있다고 밝혔다.      

참석자들은 국제 언론이 일대일로 관련 협력 성과와 실크로드의 이야기를 함께 발굴하고 전달해야 한다고 강조했다. 구체적으로 언론이 국가 간 정책 소통과 국민 간 상호 이해를 촉진하는 가교 역할을 수행하고, 실크로드 협력의 현장을 기록하고 전파하는 한편, 국제 협력에 우호적인 여론 환경을 조성하고 유지하는 데 힘을 모아야 한다는 것이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= '2026 일대일로 미디어협력 포럼'이 중국 인민일보와 푸젠성 공동주최로 3일 중국 푸젠성에서 개막했다.   2026.11.03 chk@newspim.com

이는 일대일로 사업이 인프라 건설과 무역·투자 확대를 넘어 문화와 인적 교류, 정보와 미디어 협력으로 영역을 넓히고 있음을 보여주는 대목이다. 각국 언론이 개별 국가의 시각을 넘어 다양한 지역의 협력 경험과 현장의 목소리를 공유함으로써 상호 이해를 높이는 것이 이번 포럼의 중요한 취지다.

이번 포럼은 개막식과 일대일로 공동 건설 성과 전시를 비롯해 일대일로 뉴스협력연맹 제4차 이사회 회의, 3개 분과 포럼으로 구성됐다. 분과 포럼은 2026 일대일로 지역협력 포럼, 제12회 아세안과 한중일 미디어 협력 세미나, 2026 실크로드 문명발전 포럼 등이다.

특히 아세안과 한중일 미디어 협력 세미나는 동아시아와 동남아시아 언론 간 교류와 협력의 접점을 모색한다는 점에서 주목된다. 한국과 중국, 일본을 비롯한 동북아시아 국가와 아세안 회원국 언론들이 참여하는 협력 논의는 역내 경제·문화 교류를 뒷받침하는 미디어의 역할을 조명하는 계기가 될 것으로 보인다.

실크로드 문명발전 포럼에서는 일대일로를 매개로 한 문명 간 교류와 상호 이해 증진 방안이 논의될 예정이다. 경제협력뿐 아니라 역사와 문화, 사회적 가치 등 다양한 분야에서 교류를 확대하고 문명 간 대화의 기반을 넓히는 데 초점이 맞춰질 것으로 전망된다.

포럼 일정이 끝난 뒤에는 참가한 중국 및 해외 언론 관계자들이 푸젠성을 비롯한 중국 여러 성·자치구·직할시에서 공동 취재 활동을 진행한다. 이를 통해 중국의 지역별 경제 발전과 일대일로 협력 현장을 직접 둘러보고 관련 성과와 사례를 취재할 예정이다.

중국은 2013년 시진핑 국가주석이 육상 실크로드 경제벨트와 21세기 해상 실크로드 공동 건설 구상을 제시한 이후 일대일로 참여국과의 인프라 연결, 무역·투자, 산업 및 인적 교류를 확대해왔다. 이번 포럼은 이러한 협력 구상을 국제 언론의 공동 취재와 정보 교류로 확장하고, 일대일로에 대한 국제사회의 이해와 소통을 강화하려는 중국의 미디어 외교 행보라는 점에서도 의미가 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다. 3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다. 북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB] 김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다. 김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다. 이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다. 그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다. 김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다. 김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료] 그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다. 북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다. 대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다. 담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다. 이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다. 이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다. 북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다. 바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com 앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다. FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다. yjlee@newspim.com 2026-11-03 07:11
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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