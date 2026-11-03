비씨카드, 맛집 서비스 '잇플' 활용 AI 공모전…개인 개발자에 API 개방

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 비씨카드는 소비 데이터 기반 맛집 서비스 '잇플(eat.pl)'을 활용한 'AI 서비스 수익화 챌린지'를 개최한다고 3일 밝혔다.

이번 공모전은 개발자가 잇플 응용 프로그램 인터페이스(API)를 활용해 AI 서비스를 제작하고, 이를 통해 잇플에 사용자를 유입시키는 방식으로 진행된다. 지난 1일 시작했으며 오는 12월 13일까지 열린다.

잇플은 비씨카드의 소비 데이터를 바탕으로 음식점을 탐색하고 소비 동향을 분석하는 서비스다. 실제 소비자의 결제 행동을 통해 음식점의 인기도를 파악할 수 있다. 성별·연령대별 소비 현황과 고객 동선 분석을 활용한 맛집 탐색도 가능하며, 비씨카드 페이북을 통해 접속할 수 있다.

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 2021.10.21 tack@newspim.com

비씨카드는 참가 서비스가 잇플로 유입시킨 활성 사용자 수를 기준으로 상위 3개 참가작을 선정한다. 대상 200만원, 최우수상 100만원, 우수상 50만원 등 총 350만원의 상금을 지급한다.

수상 여부와 관계없이 사용자 유입 실적에 따른 리워드도 제공한다. 잇플 유입 활성 사용자 1명당 10원을 적립하며, 누적 리워드가 1000원 이상이면 지급한다. 리워드 총한도는 1000만원으로 예산 소진 시 조기 종료된다.

대한민국 국민이라면 누구나 개인 또는 4인 이내 팀으로 참여할 수 있다. 12월 3일까지 서비스 등록을 마쳐야 실적 집계 대상에 포함되며, 유입 성과는 등록일부터 집계된다.

이번 공모전은 한국 특화형 오픈소스 프로젝트 '케이스킬(k-skill)'과의 협력으로 마련됐다. 케이스킬은 국내에서 운영되는 다양한 서비스와 API를 AI 에이전트에 연결하는 오픈소스 프로젝트다. 비씨카드는 이번 협력을 통해 기업에만 허용하던 잇플 API를 개인 개발자도 활용할 수 있도록 지원한다.

오성수 비씨카드 상무는 "비씨카드 소비 데이터와 외부 개발자들의 창의적인 아이디어를 결합해 새로운 AI 서비스를 발굴하고 실제 사용자 유입까지 연결한다는 점에서 의미가 있다"며 "다양한 파트너와의 협력을 통해 소비 데이터의 활용 가치를 높이고 AI 기반 서비스 생태계 확장에 기여하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com