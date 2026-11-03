엑티브온, 아시아 화장품 원료 전시회 참가

AI 핵심 요약beta
- 엑티브온은 3일 태국 화장품 원료 전시회에 참가했다
- 엑티브온은 지속가능 기능성·바이오 소재 3종을 선보였다
- 엑티브온은 해외 고객과 유통 파트너 확대에 나섰다
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바이오 기반 글리콜 2종·어성초 유래 엑소좀 원료 공개
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 클린뷰티 소재 전문기업 엑티브온은 이달 5일까지 태국 방콕 국제무역전시센터(BITEC)에서 열리는 '인코스메틱스 아시아 2026(in-cosmetics Asia 2026)'에 참가한다고 3일 밝혔다.
인코스메틱스 아시아는 글로벌 퍼스널케어 원료 기업과 화장품 연구개발·제조 관계자들이 참여하는 화장품 원료 전시회다. 엑티브온은 이번 전시에서 지속가능 기능성 소재와 바이오 소재를 선보이고 해외 고객사 및 사업 파트너 발굴에 나설 계획이다.
주요 전시 품목은 바이오 기반 글리콜 원료인 'Activonol-PG Green'과 'Activonol-BDO 90 RSPO MB', 어성초 유래 엑소좀 원료 'Acxosome-Heartleaf' 등 3종이다.
Activonol-PG Green은 재생 가능한 원료를 기반으로 생산한 프로필렌글라이콜로, 기존 석유계 원료를 대체할 수 있는 화장품 소재다. Activonol-BDO 90 RSPO MB는 바이오 기반 공정을 적용한 2,3-부탄다이올 원료로 항균·보습 기능을 갖췄다.
Acxosome-Heartleaf는 엑티브온의 자체 바이오 기술을 활용한 어성초 유래 엑소좀 원료로, 기능성 화장품 개발에 활용할 수 있는 소재다.
엑티브온은 전시 기간 자체 부스와 태국 원료기업 서밋 케미컬(SUMIMIT CHEMICAL)과의 공동부스를 운영한다. 글로벌 화장품 브랜드와 제조사, 원료 유통기업을 대상으로 제품 특성과 적용 분야를 소개하고 협력 방안을 논의할 예정이다.
현재 코스닥 상장을 추진 중인 엑티브온은 이번 전시를 계기로 해외 고객과 유통 파트너 기반을 확대하고 글로벌 사업을 강화할 계획이다.
엑티브온 관계자는 "이번 전시는 엑티브온의 지속가능 소재 기술과 엑소좀 기반 바이오 소재를 아시아 시장에 알리는 의미 있는 자리"라며 "글로벌 화장품 산업의 친환경·고기능성 원료 수요에 대응해 해외 고객 기반과 사업 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com