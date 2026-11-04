오세훈, 이 대통령에 "공공개발 만능론 벗어나 주민 목소리 들어야"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 시장이 4일 이재명 대통령의 장위동 방문을 비판했다
- 오 시장은 공공개발 만능론을 벗어나 민간개발을 중시하라고 촉구했다
- 창신동 재개발 지연을 지적하며 이 대통령의 현장 방문을 요청했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 오세훈 서울시장이 이재명 대통령의 장위동 공공재개발 현장 방문을 두고 "공공개발 만능론에서 벗어나 재개발을 간절히 기다리는 주민들의 목소리부터 들으라"고 비판했다.
오 시장은 4일 자신의 페이스북에 '정비사업에 진심이라면 창신동도 오십시오'라는 제목의 글을 올리고 이같이 밝혔다.
오 시장은 이 대통령이 방문한 장위뉴타운을 과거 정비구역 해제의 문제점을 보여주는 사례로 꼽았다. 재개발이 완료된 지역에는 새로운 주거단지가 들어섰지만 정비구역이 해제된 곳에는 여전히 노후 주택과 좁은 골목길이 남아 있다는 설명이다.
그는 "대통령께서 오늘 현장에서 하셨어야 할 말씀은 과거 정비사업을 무너뜨린 잘못이 다시는 반복되지 않도록 하겠다는 약속이어야 한다"고 주장했다.
특히 이 대통령이 공공개발의 신속성과 투명성을 강조한 데 대해 "최근 3년간 서울 주택공급의 약 90%를 담당한 것은 민간사업"이라며 "민간개발의 역할과 중요성을 외면하는 것은 주택공급의 핵심을 외면하는 것"이라고 지적했다.
오 시장은 종로구 창신동의 재개발 지연 문제도 거론했다. 박원순 전 시장 재임 당시 창신·숭인 재정비촉진지구 14개 구역이 해제됐고, 이후 도시재생 사업에 약 870억원이 투입됐지만 노후 주거환경이 여전히 개선되지 않았다는 주장이다.
이어 서울시가 신속통합기획을 통해 재개발을 재추진했으나 창신 9·10구역의 사업시행자 지정 절차가 지연되고 있다고 비판했다.
오 시장은 "주민들이 법정 기준을 넘는 75% 이상의 동의를 어렵게 모았지만 종로구청은 수개월간 절차를 지연시킨 끝에 동의서를 처음부터 다시 받으라고 요구하고 있다"고 밝혔다.
그러면서 "동의 과정에 위법한 문제가 있다면 철저히 확인하고 바로잡아야 한다"면서도 "주민들이 어렵게 쌓아 올린 노력과 희망을 통째로 원점으로 돌려놓는 것이 합당한 행정이냐"고 반문했다.
오 시장은 이 대통령에게 창신동 방문을 요청하며 "재개발·재건축이 왜 절실한지 주민들의 생생한 목소리를 통해 확인할 수 있을 것"이라고 강조했다.
이어 "그렇지 않다면 정부가 외치는 '닥공'은 현장의 절박함을 외면한 공허한 구호에 그칠 것"이라고 덧붙였다.
chanw@newspim.com