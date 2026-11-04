뉴욕증시 개장 전 특징주...노보노디스크·맥도날드·슈퍼마이크로↑ VS 트럼프미디어·테슬라·코어위브↓

AI 핵심 요약beta
- 4일 미국 중간선거 결과와 기업 실적에 따라 뉴욕 증시가 엇갈렸다
- 민주당 의회 장악에 트럼프·머스크 관련주와 네오클라우드주가 하락했다
- 노보노디스크·듀오링고·AMD 등 호실적 기업 주가는 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 4일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 미국 중간선거 결과와 주요 기업들의 분기 실적 및 향후 실적 전망에 따라 주가 희비가 엇갈리고 있다.
민주당이 중간선거에서 상·하원 과반 의석을 확보하면서 도널드 트럼프 대통령과 일론 머스크 관련 기업들이 큰 폭으로 하락하고 있다. 인공지능(AI) 데이터센터에 대한 규제 강화 우려로 네오클라우드 관련주도 약세를 보이고 있다.
반면 호실적을 발표한 듀오링고와 얼라이트, 아리스타네트웍스, AMD 등은 강세를 나타내고 있다. 노보노디스크도 연간 실적 전망 상향 조정에 상승하고 있다. 반면 스카이웍스솔루션스는 시장 기대에 못 미친 실적 전망으로 급락하고 있다.
▶ 상승 종목
◆ 노보노디스크(NVO)
덴마크 제약업체 노보노디스크는 개장 전 거래에서 약 5% 상승하고 있다. 분기 실적이 시장 예상치를 웃돈 데다 2026회계연도 실적 전망치를 상향 조정한 영향이다.
노보노디스크의 분기 주당순이익(EPS)은 5.79덴마크크로네(약 0.63달러)로, 월가 예상치인 5.10크로네(약 0.55달러)를 웃돌았다.
회사는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 제품의 판매 증가 전망을 근거로 연간 실적 전망치를 높였다.
◆ 맥도날드(MCD)
미국 패스트푸드 체인 맥도날드는 개장 전 거래에서 약 2% 상승하고 있다. 분기 실적이 시장 예상치와 엇갈렸지만 조정 EPS가 예상치를 웃돈 영향이다.
맥도날드의 분기 조정 EPS는 3.57달러로, 금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 예상치인 3.38달러를 상회했다.
다만 매출은 71억6000만달러로 시장 예상치인 72억9000만달러를 밑돌았다.
◆ 듀오링고(DUOL)
미국 언어학습 소프트웨어 업체 듀오링고는 개장 전 거래에서 약 20% 급등하고 있다. 3분기 매출과 월간 활성 이용자 수(MAU)가 모두 시장 예상치를 웃돈 영향이다.
듀오링고의 3분기 매출은 3억900만달러로, LSEG가 집계한 시장 예상치인 3억300만달러를 상회했다.
월간 활성 이용자 수는 1억5300만명으로 시장 전망치인 1억4900만명을 웃돌았다. 조정 상각전영업이익(EBITDA) 마진도 시장 예상치를 상회했다.
◆ 얼라이트(ALIT)
미국 직원 복리후생 컨설팅업체 얼라이트는 개장 전 거래에서 약 24% 급등하고 있다. 2026년 연간 실적 전망치를 상향 조정한 영향이다.
얼라이트는 올해 연간 매출 전망치를 21억1500만~21억2500만달러로 제시했다. 이는 금융정보업체 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 20억9000만달러를 웃도는 수준이다.
연간 조정 EBITDA 전망치도 4억1000만~4억2000만달러로 제시해 시장 예상치인 4억440만달러를 상회했다.
◆ 아리스타네트웍스(ANET)
미국 클라우드 네트워크 장비업체 아리스타네트웍스는 개장 전 거래에서 약 4% 급등하고 있다. 4분기 실적 전망이 시장 예상치를 웃돈 영향이다.
아리스타네트웍스는 4분기 EPS를 1.26~1.30달러, 매출을 39억~40억달러로 전망했다.
이는 LSEG가 집계한 시장 예상치인 EPS 1.15달러와 매출 36억달러를 모두 웃도는 수준이다.
◆ 블록(XYZ)
미국 핀테크업체 블록은 개장 전 거래에서 약 10% 상승하고 있다. 3분기 매출과 이익이 시장 예상치를 웃돈 데 이어 연간 실적 전망치도 상향 조정한 영향이다.
블록의 3분기 조정 EPS는 1.13달러로, LSEG가 집계한 시장 예상치인 1.03달러를 상회했다.
매출은 67억2000만달러로 시장 예상치인 65억9000만달러를 웃돌았다.
회사는 12월 말 종료되는 2026년 연간 실적 전망치도 높였다.
◆ 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)
미국 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터는 개장 전 거래에서 약 1% 상승하고 있다. 2027회계연도 1분기 매출과 주당순이익이 모두 시장 예상치를 웃돈 영향이다.
슈퍼마이크로컴퓨터의 분기 조정 EPS는 1.81달러로 시장 예상치인 1.23달러를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 298% 증가한 199억달러를 기록해 시장 예상치인 162억6000만달러를 웃돌았다.
회사는 2027회계연도 연간 매출을 720억~820억달러로 전망했다. 이는 시장 예상치를 웃도는 수준이다.
◆ AMD(AMD)
미국 반도체업체 AMD는 개장 전 거래에서 소폭 상승하고 있다. 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적과 낙관적인 성장 전망이 주가를 끌어올렸다.
AMD의 3분기 조정 EPS는 2.09달러로, LSEG가 집계한 시장 예상치인 1.95달러를 상회했다. 회사가 제시한 이번 분기 매출 전망도 시장 예상치를 웃돌았다.
특히 AMD는 AI 반도체와 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요 증가에 힘입어 2027년 매출이 80% 넘게 증가할 것으로 전망했다. 이는 시장 예상치인 77%를 웃도는 수준이다.
3분기 데이터센터 부문 매출도 전년 동기 대비 97% 급증한 85억5000만달러를 기록해 시장 예상치인 82억달러를 상회했다.
▶ 하락 종목
◆ 트럼프미디어앤드테크놀로지그룹(DJT)
도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어·기술기업인 트럼프미디어앤드테크놀로지그룹은 개장 전 거래에서 약 11% 하락하고 있다. 전날 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 압승한 영향이다.
트럼프 대통령은 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜(Truth Social)을 운영하는 이 회사의 지분 41%를 보유하고 있다.
민주당이 의회 상·하원 과반 의석을 확보하면서 트럼프 대통령의 정책 추진에 대한 견제가 강화될 것으로 예상된다.
◆ 테슬라(TSLA)·스페이스X(SPCX)
일론 머스크가 이끄는 테슬라와 스페이스X는 개장 전 거래에서 4~6% 하락하고 있다.
민주당이 중간선거에서 상·하원 장악에 성공하면서 AI 데이터센터의 급격한 확장에 대한 규제 강화 우려가 커진 영향이다.
이번 선거에서 당선된 민주당 후보 상당수는 AI 산업 성장에 따른 데이터센터의 급속한 확장에 비판적인 입장을 보이고 있다.
스페이스X는 테네시주와 미시시피주에서 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라를 운영하고 있으며, 테슬라는 텍사스주에 관련 시설을 보유하고 있다.
◆ 코어위브(CRWV)·아이렌(IREN)·네비우스(NBIS)
AI 인프라 서비스를 제공하는 네오클라우드 관련주도 개장 전 거래에서 일제히 하락하고 있다.
코어위브와 아이렌, 네비우스 모두 약세를 나타내고 있다.
민주당이 텍사스주에서 승리한 데다 미국 전역의 주민투표에서 데이터센터 건설에 대한 반대가 나타나면서 관련 기업들의 사업 확장에 장애물이 생길 수 있다는 우려가 커지고 있다.
◆ CVS헬스(CVS)
미국 건강보험·약국 운영업체 CVS헬스는 개장 전 거래에서 3% 넘게 하락하고 있다. 회사를 두 개의 별도 상장기업으로 분할하겠다는 계획을 발표한 영향이다.
CVS헬스는 2028년 상반기까지 소매 약국 사업을 분리해 두 개의 독립적인 상장기업으로 재편할 계획이라고 밝혔다.
이는 CVS가 780억달러를 들여 건강보험사 애트나(Aetna)를 인수했던 기존의 사업 통합 전략을 되돌리는 조치다.
◆ 토스트(TOST)
미국 음식점 관리 소프트웨어 업체 토스트는 개장 전 거래에서 약 3% 하락하고 있다. 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았지만 최고재무책임자(CFO) 교체 계획이 발표됐다.
팩트셋에 따르면 토스트의 3분기 실적은 시장 예상치를 상회했다.
그러나 회사는 엘레나 고메즈 CFO가 2026년 말 회사를 떠날 예정이며, 재무 담당 수석부사장인 마이클 세노가 후임을 맡을 것이라고 밝혔다.
◆ 스카이웍스솔루션스(SWKS)
미국 무선통신용 반도체업체 스카이웍스솔루션스는 개장 전 거래에서 약 11% 급락하고 있다. 이번 분기 실적 전망이 시장 예상치를 밑돈 영향이다.
스카이웍스는 회계연도 1분기 조정 EPS를 약 1.25달러, 매출을 18억~19억달러로 전망했다.
이는 LSEG가 집계한 시장 예상치인 EPS 1.50달러와 매출 19억9000만달러를 모두 밑도는 수준이다.
스카이웍스는 지난 10월 초 코보(Qorvo)와의 합병을 완료했으며, 이번 분기는 합병 이후 첫 통합 실적이 반영되는 분기다.
◆ 프레시웍스(FRSH)
미국 고객지원 소프트웨어업체 프레시웍스는 개장 전 거래에서 약 10% 급락하고 있다. 3분기 실적과 연간 전망이 모두 시장 예상치를 웃돌았지만 주가는 약세를 나타내고 있다.
프레시웍스의 3분기 조정 EPS는 0.22달러로, 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 0.18달러를 상회했다.
매출도 2억4540만달러로 시장 예상치인 2억4510만달러를 소폭 웃돌았다.
프레시웍스 주가는 최근 3개월 동안 20% 넘게 상승하는 등 강세를 보여 왔다.
koinwon@newspim.com