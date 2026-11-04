대구·경북 5일 또 늦가을비...예상 강수량 5~20mm

AI 핵심 요약beta
- 대구·경북에 5일 5~20mm 늦가을비가 내리겠다
- 6일 찬 공기 남하로 기온이 5~8도 떨어지겠다
- 동해안에는 높은 너울이 예상돼 안전에 유의해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북은 5일 또 늦가을비가 내리겠다. 예상 강수량은 5~20mm로 관측됐다.
비가 그친 이튿날에는 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 기온이 낮아지겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.
비가 내리는 지역에는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다. 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의해야 한다.
대구와 경북의 이날 기온은 7도~17도의 분포를 보이겠다.
대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 10도, 경북 봉화 7도, 안동·의성·상주 8도, 영천 9도, 울진·포항은 11도의 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 15도, 경북 봉화 13도, 안동·의성·문경 15도, 울진·경주 16도, 포항은 17도로 관측됐다.
기상청은 이튿날인 6일 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 전국 대부분 지역의 기온이 전날(5일)보다 5~8℃가량 낮아지겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아져 춥겠다며 급격한 기온 변화로 인한 건강 관리에 주의할 것을 당부했다.
동해안에는 6일 오후부터 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다.
nulcheon@newspim.com