카카오게임즈 '로스트 아이돌론스' PS 어워즈 최종 후보

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈는 3일 ‘로스트 아이돌론스’를 인디 어워드 최종 후보로 선정했다
- 해당 게임은 턴제 전략 전투와 스토리를 결합한 로그라이트 RPG다
- 최종 수상작은 6일까지 플레이스테이션 이용자 팬 투표로 결정된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 개발한 전략 RPG '로스트 아이돌론스: 베일 오브 더 위치'가 '플레이스테이션 파트너 어워즈 2026'의 인디 크리에이터 어워드 부문 최종 후보에 선정됐다.
소니 인터랙티브 엔터테인먼트가 주관하는 이 시상식은 일본·아시아 지역 공식 행사로 플레이스테이션 플랫폼에서 우수한 성과를 거둔 게임을 조명한다.
올해 신설된 인디 크리에이터 어워드는 일본·아시아 지역 인디 게임 중 특정 장르와 팬 커뮤니티에서 의미 있는 성과를 거둔 작품을 대상으로 한다.
이 게임은 오션드라이브 스튜디오가 개발했으며 턴제 전략 전투에 스토리를 결합한 작품이다. 플레이어는 저주받은 섬에서 깨어난 주인공이 되어 반복적인 죽음을 통해 성장하는 로그라이트 요소와 9종 캐릭터, 다양한 무기와 기술을 활용해 전투를 펼친다.
지난해 10월 약 1년간의 스팀 얼리 액세스를 마친 후 정식 서비스를 시작했으며 현재 플레이스테이션 5, 엑스박스 시리즈 X/S, 닌텐도 스위치 등 다양한 콘솔 플랫폼에서 서비스 중이다.
최종 수상작은 플레이스테이션 이용자들의 팬 투표로 결정된다. 투표는 한국 시간 기준 10월 29일부터 11월 6일까지 플레이스테이션 공식 홈페이지에서 진행된다.
origin@newspim.com