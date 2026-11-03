BMW코리아, 아시아 퍼시픽 컨퍼런스에 의전 차량 25대 지원

AI 핵심 요약beta
- BMW코리아는 3일 아시아 퍼시픽 컨퍼런스에 의전 차량 25대를 지원했다.
- 7시리즈와 X7은 참석 인사들의 공항 및 행사장 이동에 활용됐다.
- 서울에서 열린 이번 행사는 기술 혁신과 지속가능한 성장을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 서울에서 열린 국제 경제 행사 '아시아 퍼시픽 컨퍼런스 2026'에 공식 의전 차량 25대를 지원했다.
BMW코리아는 지난달 29일부터 31일까지 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '아시아 퍼시픽 컨퍼런스 2026(Asia-Pacific Conference of German Business)'에 공식 모빌리티 파트너로 참여했다고 3일 밝혔다.
이번 행사에는 BMW의 플래그십 세단 7시리즈와 대형 스포츠액티비티차량(SAV) X7 등 총 25대가 투입됐다. 차량은 주요 참석 인사들의 공항 입출국과 행사장 및 만찬장 이동을 지원하는 데 활용됐다.
아시아 퍼시픽 컨퍼런스는 독일과 아시아·태평양 지역의 경제계 인사 및 정책 결정자들이 경제 협력과 파트너십 확대 방안을 논의하는 국제 행사다. 1986년 시작해 2년마다 개최되고 있으며 올해 19회 행사는 서울에서 열렸다.
이번 행사에서는 기술 혁신과 지속가능한 경제 성장 등을 주요 의제로 다뤘다.
BMW코리아는 이번 의전 지원에 브랜드 최상위 라인업인 7시리즈와 X7을 활용해 럭셔리 차량의 상품성과 브랜드 이미지를 알렸다.
chanw@newspim.com