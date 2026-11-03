넥써쓰, 3분기 매출 328억…영업손실 47억으로 적자전환

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰는 3일 3분기 매출 328억원을 기록했다고 밝혔다
- 3분기 매출은 257.4% 늘었지만 영업손실로 적자전환했다
- 넥써쓰는 원스토어 글로벌과 블록체인 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰가 2026년 3분기 연결 매출 328억6300만원, 영업손실 47억5700만원을 기록했다고 3일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 257.4% 증가했지만 영업이익은 적자전환했다.
올해 넥써쓰의 1~3분기 누적 매출액은 502억7100만 원으로 전년 동기 대비 100.1% 늘었다.
넥써쓰는 게임 유통과 결제에 AI·블록체인 기술을 결합한 플랫폼 사업을 추진 중이다. 지난 8월 원스토어 글로벌을 122개국에 출시했으며 서비스 범위를 단계적으로 확대하고 있다.
블록체인 인프라인 원체인에는 원스토어, 에이치랩, 서틱, 해시키 클라우드 등 국내외 전문기업이 밸리데이터로 참여하고 있다.
회사는 노드 운영 경험과 기술 역량을 갖춘 다양한 분야의 참여사를 확대해 네트워크 안정성을 강화할 계획이다.
최근 두바이 미디어청과 게임산업 육성 및 글로벌 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 원스토어의 글로벌 유통망과 퍼블리싱 네트워크를 활용해 두바이 현지 게임 개발사의 해외 진출을 지원하고 게임 스튜디오 육성과 인재 양성에 협력할 예정이다.
origin@newspim.com