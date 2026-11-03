전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.03 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[美 중간선거] 민주당 하원 탈환 유력...상원은 '초접전'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 유권자들은 3일 이란 전쟁과 고물가를 심판하는 중간선거를 시작했다.
  • 민주당은 하원 탈환을 노리지만 상원은 미시간·텍사스 등에서 접전을 벌였다.
  • 선거 결과에 따라 트럼프 대통령의 남은 2년 국정운영이 크게 달라질 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 집권 2기 첫 심판대…사전투표 5700만명 넘어
이란 전쟁·고물가에 공화당 수세…미시간·텍사스 등 상원 격전
트럼프 "이란전 비용은 푼돈"…선거 결과 따라 남은 임기 국정운영 좌우

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 집권 2기 전반기를 평가하는 중간선거가 3일(현지시간) 시작됐다. 이란 전쟁과 고물가에 대한 유권자들의 불만이 커지면서 민주당이 공화당으로부터 하원 다수당 지위를 탈환할 가능성이 높다는 전망이 나온다.

다만 상원은 공화당의 전통적인 강세 지역에서도 접전이 벌어지면서 결과를 예측하기 어려운 상황이다. 이번 선거 결과에 따라 트럼프 대통령의 남은 2년 국정운영에도 상당한 변화가 예상된다.

로이터통신 등에 따르면 이번 선거에서는 연방 하원의원 435명 전원과 상원의원 100명 중 35명을 새로 선출한다.주지사 선거와 주 의회 선거도 함께 치러진다. 플로리다대 선거연구소 집계에 따르면 선거일을 앞두고 사전투표에 참여한 미국인은 5700만명을 넘어섰다. 2022년 중간선거 당시 약 4600만명을 크게 웃도는 규모다. 선거자금 지출도 역대 최고 수준에 이를 것으로 전망된다.

지난 10월 27일(현지시간) 미국 미시시피주 코린스에서 신디 하이드스미스 상원의원 선거 지원 유세에 나선 도널드 트럼프 대통령의 모습.

◆ 이란 전쟁·고물가에 공화당 수세…미시간·텍사스 등 상원 격전

여론조사와 초당파 선거 분석가들은 민주당의 하원 탈환 가능성을 높게 보고 있다. 민주당은 하원에서 최소 3석, 상원에서 최소 4석을 공화당으로부터 빼앗아야 각각 과반 의석을 확보할 수 있다. 상원은 현재 공화당이 53석을 차지하고 있어 민주당이 다수당 지위를 되찾기가 상대적으로 어려운 상황이다.

역사적으로도 중간선거는 집권 여당에 불리한 선거다. 제2차 세계대전 이후 치러진 미국 중간선거에서 현직 대통령이 속한 정당은 단 두 차례를 제외하고 모두 의회 의석을 잃었다. 트럼프 대통령의 지지율도 역대 최저 수준에 근접해 있다. 로이터·입소스 여론조사에서 트럼프 대통령의 국정 수행 지지율은 32%로, 최근 최저치인 31%에 가까운 수준을 기록했다.

이번 선거의 최대 쟁점은 이란 전쟁과 생활비 부담이다. 트럼프 행정부가 지난 2월 이란에 대한 군사 공격을 시작한 이후 국제유가와 미국 내 연료 가격이 상승하면서 유권자들의 불만이 커졌다. 여기에 트럼프 대통령의 광범위한 관세 정책까지 물가 상승 압력을 높였다는 비판이 제기되고 있다.

최근 여론조사에서도 유권자들은 생활비 부담을 가장 큰 걱정거리로 꼽고 있다. 트럼프 대통령의 생활비 문제 대응에 대한 지지율은 17%, 전반적인 경제정책에 대한 지지율은 26%에 그쳤다. 공화당 후보들은 대통령의 정책을 방어하면서도 유권자들의 경제적 불만을 달래야 하는 어려운 상황에 놓였다.

트럼프 대통령은 지난 10월 초 이후 20차례가 넘는 유세를 열며 지지층 결집에 나섰다. 유세 대부분은 2024년 대선에서 자신이 큰 격차로 승리했던 지역에서 열렸다. 공화당이 전통적인 강세 지역에서도 수세에 몰려 있음을 보여주는 대목이다.

트럼프 대통령은 지지자들에게 "내가 투표용지에 올라 있다고 생각하라"고 거듭 강조했다. 민주당 역시 이번 선거를 트럼프 대통령의 국정운영에 대한 심판으로 규정하며 공세를 강화하고 있다.

◆ 트럼프 "이란전 비용은 푼돈"…선거 결과 따라 남은 임기 국정운영 좌우

이란 전쟁 비용을 둘러싼 논란도 이어졌다. 트럼프 대통령은 선거일을 앞두고 폭스뉴스에 출연해 이란 전쟁에 들어간 비용이 미국이 창출한 경제적 가치와 비교하면 "푼돈(peanuts)"에 불과하다고 주장했다.

그는 "우리는 내가 1월 20일 취임한 이후 25조달러어치의 가치를 창출했다"며 자신의 외교·경제 정책 성과를 강조했다. 다만 이 수치의 구체적인 산출 근거는 제시하지 않았다.

ABC뉴스가 입수한 미 중부사령부 문서에 따르면 지난 10월 중순까지 이란 전쟁에 들어간 비용은 약 470억달러로 추산됐다. 미군 기지 피해 복구비 등 일부 비용이 완전히 반영되지 않아 실제 부담은 더 커질 수 있다.

상원 선거에서는 미시간과 텍사스, 알래스카, 캔자스, 메인 등 약 10개 주가 주요 격전지로 꼽힌다. 대부분 공화당이 전통적으로 강세를 보여온 지역이다. 민주당은 현재 보유한 의석을 모두 지키면서 공화당 의석을 추가로 확보해야 상원 다수당 지위를 되찾을 수 있다.

특히 2024년 대선에서 트럼프 대통령이 두 자릿수 득표율 격차로 승리했던 알래스카, 아이오와, 캔자스, 네브래스카, 오하이오, 사우스캐롤라이나, 텍사스 등이 주요 승부처로 꼽힌다. 민주당은 이들 지역 가운데 최소 2곳에서 승리해야 하는 상황이다.

가장 관심이 집중되는 곳은 미시간주다. 진보 성향의 민주당 후보 압둘 엘사예드와 공화당 소속 마이크 로저스 전 연방 하원의원이 맞붙고 있다. 민주당 예비선거에서 엘사예드에게 패배한 헤일리 스티븐스 연방 하원의원이 같은 당 후보 대신 로저스를 지지한다고 선언하면서 선거 막판 파장이 일었다.

스티븐스 의원은 엘사예드가 "공직을 맡기에 부적합하다"고 비판했다. 그러나 민주당 소속 데비 딩겔 연방 하원의원은 스티븐스의 지지 선언이 오히려 유권자들을 엘사예드 지지로 결집시키는 역효과를 내고 있다고 주장했다.

뉴욕타임스(NYT)와 시에나대의 여론조사에서는 엘사예드가 53%의 지지율로 로저스(42%)를 11%포인트 앞섰다. 초당파 선거 분석기관 쿡폴리티컬리포트도 미시간주 상원 선거 판세를 초접전에서 민주당 우세로 변경했다.

트럼프 대통령도 선거 당일인 3일 엘사예드에 대한 공격 수위를 높였다. 그는 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 엘사예드가 "유대인과 흑인, 백인을 증오한다"고 주장하며 "그에게 투표하는 사람은 바보들뿐"이라고 비난했다.

엘사예드가 당선되면 미국 최초의 무슬림 상원의원이 된다. 이스라엘을 비판하고 보편적 의료보장 등 진보적 정책을 지지해 온 그의 승리는 2028년 대선을 앞두고 민주당 내 진보 진영에 힘을 실어줄 수 있다는 분석이 나온다.

 

하원 선거에서는 민주당이 상대적으로 유리한 위치에 있다는 평가가 나온다. 로이터통신이 주요 선거 전망 기관들의 분석을 종합한 결과 40여개 선거구가 접전 지역으로 분류됐다. 이 가운데 상당수는 트럼프 대통령이 2024년 대선에서 승리했던 공화당 강세 지역이다.

공화당은 트럼프 대통령의 지원 아래 여러 주에서 선거구 경계를 다시 그어 자당에 유리한 선거 환경을 조성하려 했지만, 기대했던 만큼의 성과를 거두지는 못한 것으로 분석된다.

선거 결과를 둘러싼 법적 분쟁 가능성도 제기되고 있다. 민주당은 트럼프 대통령이 공화당의 패배를 받아들이지 않고 선거 결과에 이의를 제기할 수 있다고 경고하고 있다.

트럼프 행정부 법무부는 캘리포니아주에서 비시민권자의 투표 가능성을 주장하며 약 2만장의 투표용지를 별도로 보관하고 개표에서 제외하도록 해달라는 긴급 요청을 제기했다. 그러나 연방대법원은 2일 이를 기각했다. 다만 이번 결정은 관련 소송 전체에 대한 최종 판단은 아니다.

이번 선거에서는 연방 의회뿐 아니라 주정부의 권력 구도도 재편될 전망이다. 주지사 선거와 수천 건의 주 의회 선거가 치러지며, 억만장자세와 낙태권 등 다양한 현안을 둘러싼 주민투표도 진행된다.

민주당이 하원을 장악할 경우 트럼프 행정부의 정책 추진에 제동을 걸고, 행정부의 이해충돌 및 사익 추구 의혹에 대한 조사에 나설 수 있다. 상원까지 장악하면 연방대법관을 포함한 대통령의 주요 인사 임명에도 영향력을 행사할 수 있다.

반대로 공화당이 양원 다수당 지위를 유지하면 트럼프 대통령은 남은 임기 동안 관세와 이민, 외교·안보 등 핵심 정책을 추진하는 데 힘을 얻게 된다.

이번 중간선거는 향후 2년간 미국 의회의 권력 구도를 결정하는 동시에 이란 전쟁과 고물가, 트럼프 대통령의 국정운영에 대한 유권자들의 평가를 확인하는 시험대가 될 전망이다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다. 3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다. 북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB] 김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다. 김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다. 이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다. 그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다. 김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다. 김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료] 그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다. 북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다. 대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다. 담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다. 이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다. 이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다. 북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다. 바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com 앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다. FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다. yjlee@newspim.com 2026-11-03 07:11
사진
李대통령 부부 여권정보도 노출됐다고? [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령 부부를 비롯한 대통령 전용기 탑승자 168명의 개인정보가 온라인에 유출된 사건에 대해 경찰이 내사(입건 전 조사)에 착수했다. 3일 경찰에 따르면 경찰청은 전날 공군 1호기 탑승자 명단과 개인정보가 인터넷에 노출된 사건에 대한 입건 전 조사에 들어갔다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 21일 81차 유엔 총회 참석을 위해 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22 photo@newspim.com 유출된 자료는 지난 6월 한 보안 관련 사이트에 올라온 '탑승객 명단(대한민국-벨기에)' 파일이다. 이 파일에는 이 대통령 부부와 정부 주요 인사, 청와대·외교부 직원, 대통령경호처 경호원, 청와대 출입기자 등 168명의 개인정보가 담긴 것으로 전해졌다. 노출된 정보는 국문·영문 이름과 소속·직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일·만료일 등이다. 해당 파일은 대통령의 유럽 순방을 앞두고 악성코드 감염 여부를 검사하는 과정에서 보안 관련 유료 사이트에 게시된 것으로 추정된다. 순방 전인 6월 2일부터 약 5개월간 외부에 노출됐으며, 현재는 열람이 차단된 상태로 알려졌다. 한편 청와대는 이날 대통령 등 개인정보 유출 대응을 위해 긴급회의를 개최했다. 임광현 대통령비서실장은 "대통령 순방단의 개인정보 유출은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 강조했다. calebcao@newspim.com 2026-11-03 10:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동