농협 농지 소유 허용해 공동영농 지원…임차농 경작권 보장도 논의

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2일 국회서 제4차 미래농업포럼 개최

지역공동체 중심 농지관리 방안 논의

임차농 경작권·농지 변동 관리도 과제

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농협이 일정 범위에서 농지를 소유해 지역 농지 관리와 공동영농을 지원하도록 해야 한다는 의견이 나왔다. 농지 보전과 이용을 개별 농민에게만 맡기기보다 농협과 사회적 경제 조직, 시민이 함께 참여하는 관리체계를 구축해야 한다는 제안이다.

농협중앙회 미래전략연구소는 지난 2일 국회의원회관에서 '현장 중심 농지관리 거버넌스를 위한 농협과 사회적 경제의 역할과 과제'를 주제로 제4차 미래농업포럼을 개최했다고 3일 밝혔다. 이날 행사는 송옥주 더불어민주당 의원이 주최하고 농협중앙회 미래전략연구소가 주관했다.

참석자들은 현장 중심 농지관리 체계와 농지 이용 활성화를 위한 농협·사회적 경제 조직의 역할을 논의했다. 최근 농협의 농지 소유 허용과 사회적 경제 조직의 농지보유합리화법인 지정 등을 담은 농지법 개정안이 잇따라 발의되면서 관련 제도 개선이 주요 의제로 다뤄졌다.

2일 국회의원회관에서 개최된 현장 중심 농지관리 거버넌스를 위한 농협과 사회적 경제의 역할과 과제 포럼 후 박서홍 농협중앙회 부회장(사진 오른쪽에서 다섯 번째), 송옥주 국회의원(일곱 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=농협중앙회] 2026.11.03 rang@newspim.com

강마야 충남연구원 선임연구위원은 '지역공동체의 농지 공공경영 방안'을 발표했다. 네덜란드와 프랑스의 시민협동조합·공익법인, 국내 협동조합 등의 농지 공동보전 사례를 소개했다.

최영운 농협중앙회 미래전략연구소 연구위원은 '농지이용 활성화와 농협의 역할'을 주제로 농지시장 동향과 농협의 역할을 설명했다.

김한호 서울대 명예교수가 좌장을 맡은 종합토론에서는 공동이용·공동영농 활성화와 시민 참여, 사회적 경제 조직의 역할 확대 방안을 논의했다.

특히 농협이 지역 농지 관리와 공동영농을 지원할 수 있도록 일정 범위에서 농지 소유를 허용해야 한다는 의견이 제시됐다. 농지 매매·임대차뿐 아니라 상속 등 농지 변동 과정의 관리체계를 마련하고 임차농의 안정적인 경작권을 보장할 제도적 기반이 필요하다는 제안도 나왔다.

송 의원은 "농지는 식량안보와 생태계 보전, 농촌 경관 및 공동체를 떠받치는 대체 불가능한 공공자원이자 사회적 자산이라는 인식 전환이 절실하다"며 "오늘 토론회가 현장의 농업인과 농협, 사회적 경제 주체가 함께 참여하는 상향식·공동체 중심 거버넌스로 도약하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 강조했다.

박서홍 농협중앙회 부회장은 "농협이 농지를 직접 소유해 미래 청년농과 귀농인에게 장기 임대하고, 영농형 태양광과 친환경 농업, 지역 특색작물 육성 등에 활용한다면 안정적인 농지 이용과 농업인 실익 증진에 기여할 수 있을 것"이라며 "이를 위해 관계기관 및 사회적 경제 조직과의 협력을 강화하겠다"고 전했다.

rang@newspim.com