피치 협의단 사흘간 방한…신용등급 연례 협의 돌입

AI 핵심 요약beta
- 피치 연례협의단은 3일 한국을 찾아 국가신용등급 평가에 착수했다
- 협의단은 정부 부처와 한은 등을 방문해 경제·정책 동향을 논의했다
- 피치는 협의 결과를 반영한 국가신용등급을 4분기 중 발표할 예정이다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 국제 신용평가사 피치(Fitch)가 한국을 찾아 국가신용등급 평가를 위한 연례협의에 착수한다. 이번 협의 결과를 반영한 등급 평가는 올해 4분기 중 발표될 것으로 예상된다.
재정경제부는 오는 5일까지 피치 연례협의단이 한국을 방문해 국가신용등급 평가를 위한 연례협의를 실시한다고 3일 밝혔다.
피치 연례합의단은 토마스 룩마커(Thomas Rookmaaker) 피치 국가신용등급 아태총괄, 사가리카 찬드라(Sagarika Chandra) 피치 국가신용등급 담당 이사 등이 참석한다.
협의단은 재경부와 기획처, 통일부 등 정부 부처와 한국은행, 대외경제정책연구원(KIEP), 한국개발연구원(KDI) 등을 방문해 한국 거시경제 동향과 전망, 통상·통화·재정정책 등을 논의한다.
피치는 매년 재경부 등 주요 기관과 연례협의를 실시하고, 논의 결과 등을 바탕으로 우리나라 국가신용등급을 평가하고 있다. 국가신용등급 평가는 올해 4분기 중으로 발표될 예정이다.
정부는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관과 피치 연례협의단 간 대면 면담을 추진하는 등 우리 경제 상황과 주요 정책 방향을 설명할 방침이다.
정부 관계자는 "관계부처와 유관기관이 긴밀히 협력해 연례협의에 적극 대응할 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com