프롬바이오, '2026 국민건강대상' 수상

AI 핵심 요약beta
- 프롬바이오는 4일 2026 국민건강대상에서 수상했다
- 관절연골엔 보스웰리아 개발·공급 성과를 인정받았다
- 보스웰리아 제품 유통 채널을 확대하고 있다
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식약처 인정 기능성 원료 활용…유통 채널 다변화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 건강기능식품 전문기업 프롬바이오는 '2026 국민건강대상'에서 관절·뼈 건강 솔루션 부문을 수상했다고 4일 밝혔다.
국민건강대상은 국민 건강 증진과 건강산업 발전에 기여한 기업과 의료기관을 선정하는 시상식이다. 농림축산식품부와 보건복지부, 식품의약품안전처, 국회 보건복지위원회 등이 후원하며 부문별 1개 기업을 선정한다.
프롬바이오는 대표 제품인 '관절연골엔 보스웰리아'를 중심으로 관절 건강 관리 제품을 개발하고 공급해 온 점을 인정받아 수상 기업으로 선정됐다.
'관절연골엔 보스웰리아'는 식품의약품안전처로부터 관절 및 연골 건강 기능성을 인정받은 개별인정형 원료인 보스웰리아 추출물을 함유한 건강기능식품이다. 제품에는 식약처가 인정한 1일 섭취량인 보스웰리아 추출물 1000mg이 함유돼 있다.
회사에 따르면 해당 원료의 인체적용시험에서 관절 통증 감소와 활동 장애 개선, 관절 뻣뻣함 감소 등 관련 지표의 개선이 확인됐다.
프롬바이오는 지난해 12월 마라토너 이봉주를 해당 제품의 전속 모델로 발탁했으며, 홈쇼핑과 온라인, 해외 판매 등으로 유통 채널을 확대하고 있다.
심태진 프롬바이오 대표는 "이번 수상은 소비자의 건강 증진을 위해 꾸준히 추진해 온 기능성 원료 연구개발과 제품 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 차별화된 원료 기술력과 철저한 품질 관리를 바탕으로 소비자들이 믿고 선택할 수 있는 건강기능식품을 선보이겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com