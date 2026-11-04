칩스앤미디어, 우주 넘어 로봇으로…피지컬 AI 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 칩스앤미디어가 4일 모빌린트와 차세대 멀티미디어 IP 계약을 체결했다.
- 양사는 AI 반도체 양산을 기반으로 피지컬 AI와 로봇 시장에 진출한다.
- 모빌린트 레귤러스는 누리호에서 성능을 검증하고 글로벌 시장을 공략한다.
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누리호 탑재 기술력 바탕으로 휴머노이드 시장 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 칩스앤미디어가 엣지 인공지능(AI) 반도체 전문기업 모빌린트와 협력해 피지컬 AI 및 로봇 시장에 진출한다. 칩스앤미디어의 고성능 멀티미디어 설계자산(IP)을 탑재한 모빌린트의 차세대 AI 반도체가 양산에 돌입하면서 관련 사업을 확대하고 있다.
칩스앤미디어는 모빌린트와 기존 H.264, AV1 등 멀티미디어 IP 협력에 이어 최근 AV2, H.266/VVC 등 차세대 IP 라이선스 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.
칩스앤미디어의 비디오처리장치(VPU)는 단일 코어로 8K 해상도와 초당 60프레임의 영상 처리를 지원한다. 여러 카메라에서 입력되는 영상 데이터를 처리할 수 있으며, 자동차 기능안전 국제표준인 'ISO 26262 ASIL-B' 인증도 확보했다.
모빌린트의 AI 반도체 '레귤러스'는 누리호에 탑재돼 우주 환경에서의 성능 검증을 마쳤다고 회사 측은 설명했다. 양사는 관련 기술을 바탕으로 글로벌 휴머노이드와 로봇 시장을 공략할 계획이다.
이번 협력을 계기로 프레임 버퍼 압축 IP와 데이터 압축 IP 등 멀티미디어 기술 전반으로 협력 범위도 확대할 방침이다.
신동주 모빌린트 대표는 "모빌린트의 혁신적인 AI 반도체 기술과 칩스앤미디어의 검증된 고성능 멀티미디어 IP를 결합해 로봇 및 피지컬 AI 시장에 최적화된 솔루션을 선보이게 돼 의미가 크다"고 말했다.
김상현 칩스앤미디어 대표는 "모빌린트와 오랜 기간 이어온 협력이 실제 반도체 양산과 로봇 시장 진출이라는 의미 있는 성과로 이어져 기쁘다"며 "엣지 AI와 자동차 분야에서 검증된 기술 경쟁력을 바탕으로 모빌린트와 함께 피지컬 AI 시대를 선도해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com