하나은행·하나카드, CU와 군부대 간식차 지원 릴레이 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나은행·하나카드·CU가 4일 최다 응원 부대 간식차 지원을 밝혔다
- 육·해·공군과 해병대별 최다 응원 부대가 선정됐다
- 3사는 지난달 28일부터 부대를 찾아 간식을 전달했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행과 하나카드가 CU와 함께 '국군의 날, 우리 부대 응원전' 최다 응원 부대를 대상으로 간식차 지원 행사를 진행한다고 4일 밝혔다.
이번 프로모션은 지난 10월 1일부터 14일까지 CU의 멤버십 앱 '포켓CU'를 통해 진행됐으며, 육·해·공군 및 해병대 부대를 선택해 참여하는 방식으로 운영됐다. 하나 나라사랑카드 이용자에게는 추가 응원 기회가 부여됐다.
응원전 결과 육군 제22보병사단(1만7488건), 해군 제2함대사령부(723건), 공군 제10전투비행단(1만3057건), 해병대 제2사단(3만3329건)이 각 군별 최다 응원을 기록해 1위로 선정됐다.
하나은행과 하나카드, CU는 최다 응원 부대에 'CU 간식차'를 전달하는 행사를 진행했다. 세 기관이 협력한 이번 프로모션은 국민 응원을 군부대 현장 간식 지원으로 연결했다는 점에서 의의를 가진다.
3사는 지난 10월 28일 해군 제2함대사령부를 시작으로 30일 공군 제10전투비행단, 11월 3일 해병대 제2사단을 방문해 간식을 전달했다. 육군 제22보병사단에도 이달 중 간식차를 지원할 예정이다.
하나은행 나라사랑사업부 관계자는 "프로모션에 참여해 준 국민과 장병들에게 감사하다"며 "앞으로도 하나 나라사랑카드를 통해 금융혜택과 생활 서비스를 확대하고 군 장병 대상 프로그램을 지속 추진하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com