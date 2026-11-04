대홍기획, 한양대와 스타트업 마케팅 교육 진행

AI 핵심 요약beta
- 대홍기획이 27일 한양대에서 창업자 대상 마케팅 교육을 진행했다
- 캠퍼스타운 입주기업과 학생 등 30여 명이 프로그램에 참석했다
- 산업별 마케팅과 AI 콘텐츠 제작 등을 교육하고 멘토링을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 대홍기획이 한양대학교와 함께 창업자를 대상으로 마케팅 교육 프로그램을 진행했다.
지난 27일 한양대에서 열린 '대홍기획X한양대학교 캠퍼스타운 비즈니스 커넥트랩'에는 캠퍼스타운 입주기업과 학생 등 30여 명이 참석했다. 서울 캠퍼스타운사업의 일환이다.
프로그램은 산업별 마케팅 및 브랜딩 동향, 생성형 엔진 최적화 마케팅, AI 콘텐츠 제작, 브랜드 아이덴티티 구축, 디지털 마케팅 등을 다뤘다. 창업 초기 단계에서 마케팅과 브랜딩 실무 경험이 부족한 창업자들에게 실질적인 교육 기회를 제공하기 위한 것이다.
현업 전문가 강의와 1대1 멘토링을 결합했다. 참가자들은 대홍기획 전문가들과 직접 소통하며 마케팅 전략과 실행 과정에서의 고민을 공유하고 조언을 받을 수 있었다.
성지연 대홍기획 마케팅솔루션부문장은 "이번 프로그램은 한양대학교와의 협력을 통해 대홍기획의 광고 마케팅 브랜딩 전문성과 실무 경험을 창업자 및 예비 창업자들과 공유하고 이를 실질적인 사업 성장으로 연결하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 산학협력을 비롯한 다양한 파트너십을 통해 마케팅 전문성을 사회와 공유하고 창업 생태계의 성장과 지속가능한 사회적 가치 창출에 기여해 나갈 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com