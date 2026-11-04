에스비비테크, 2026 로보월드서 휴머노이드용 초소형·경량 정밀감속기 공개

AI 핵심 요약beta
- 에스비비테크가 4일 로보월드 참가와 로봇부품 공개를 밝혔다
- 휴머노이드용 초소형·경량 정밀감속기 등 제품을 선보인다
- 정밀감속기 국산화 기술을 바탕으로 구동모듈 사업을 확대한다
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류재완 대표, 기계·로봇산업 발전 유공 산업포장 선정
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크가 오는 7일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2026 로보월드'에 참가해 휴머노이드용 초소형·경량 정밀감속기 등 로봇 구동부품을 선보인다고 4일 밝혔다.
에스비비테크는 이번 전시에서 ▲휴머노이드용 정밀감속기 ▲로봇 핸드·그리퍼용 초소형 감속기 ▲경량 하모닉 타입 감속기 ▲지능형 액추에이터 ▲소형 모빌리티용 응용 구동모듈 등을 공개한다. 정밀감속기부터 통합 구동모듈까지 제품군을 소개할 계획이다.
휴머노이드 로봇은 사람과 유사한 움직임을 구현하기 위해 다수의 관절과 구동장치를 사용한다. 정밀감속기는 로봇의 동작 정밀도와 구동 효율, 무게 등에 영향을 미치는 구동부품이다.
회사에 따르면 에스비비테크는 국내 최초로 하모닉 타입 정밀감속기를 국산화하고 양산 기술을 확보했다. 정밀가공과 치형 설계, 열처리 기술을 기반으로 휴머노이드 로봇 관절용 정밀감속기 등 관련 제품을 개발하고 있다.
류재완 에스비비테크 대표는 '2026 기계·로봇산업 발전 유공자' 산업포장 수상자로 선정됐다. 회사는 정밀감속기 국산화와 양산기술 확보 등 로봇 핵심부품 분야에서의 성과를 바탕으로 휴머노이드용 구동부품 사업을 확대할 계획이다.
이번 전시에서는 로봇 핸드와 그리퍼에 적용할 수 있는 초소형 정밀감속기도 선보인다. 휴머노이드 손가락처럼 제한된 공간에서 움직임을 구현할 수 있도록 소형화와 토크, 구동 효율 등을 고려해 개발 중인 제품이다.
휴머노이드 관절용 경량 하모닉 타입 감속기도 공개한다. 에스비비테크는 기존 정밀감속기 설계·제조 기술을 기반으로 경량화 기술을 개발하고 휴머노이드와 로봇 플랫폼으로 적용 범위를 확대한다는 방침이다.
정밀감속기와 모터·센서·제어 기술을 결합한 지능형 액추에이터와 응용 구동모듈도 소개한다. 회사는 정밀감속기 단품에서 구동 시스템으로 제품군을 확대해 휴머노이드와 협동로봇, 소형 모빌리티 등에 적용할 계획이다.
에스비비테크 관계자는 "휴머노이드 로봇의 경쟁력은 인공지능뿐 아니라 실제 움직임을 구현하는 정밀 구동기술에서 완성된다"며 "이번 로보월드를 통해 국내 최초 하모닉 타입 정밀감속기 국산화 및 양산으로 축적한 기술력을 선보이고 휴머노이드 분야의 기술 경쟁력을 알릴 계획이다. 나아가 초소형·경량화 감속기부터 지능형 액추에이터, 통합 구동모듈까지 제품 포트폴리오를 강화해 글로벌 로봇 구동 솔루션 기업으로 성장해 나가겠다"고 강조했다.
winter1004@newspim.com