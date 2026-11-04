한양증권 유튜브, 구독자 1만2300명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 한양증권은 4일 유튜브 채널 구독자 1만2300명을 돌파했다
- 임직원 브이로그 영상은 조회수 34만회를 기록했다
- 한양증권은 투자·기업문화 콘텐츠를 지속 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
투자자 교육·기업문화 콘텐츠 확대, MTS 활용법도 선보일 계획
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한양증권은 공식 유튜브 채널 'HY 한양증권'이 개설 1년 만에 구독자 1만명을 돌파해 1만2300명을 기록했다고 4일 밝혔다.
특히 임직원 직무 브이로그 시리즈 '한양人'의 '16년 차 PB의 하루' 편이 조회수 34만회와 댓글 171개를 기록했다. 지난 9월 21일 공개된 해당 영상에는 여의도PWM센터 권충현 이사의 고객 상담과 자산관리 업무 등 증권사 영업 현장의 일상이 담겼다.
한양증권은 투자자 교육과 기업문화 등으로 콘텐츠 영역도 확대하고 있다. 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 구조와 투자 위험을 설명하는 '레버리지 투자주의보', 금융 상식을 소개하는 '한양사전', 투자 관련 궁금증을 다루는 '한양증권 LAB' 등이 대표적이다.
임직원이 출연하는 '여의도 탕비실'과 창립 70주년 브랜드필름 '비HY인드'를 통해 회사의 조직문화와 경영 방향도 소개하고 있다.
앞으로는 임직원 참여형 콘텐츠와 함께 모바일트레이딩시스템(MTS) 활용법, 연금저축 등 고객의 투자에 도움이 되는 금융정보를 확대할 계획이다.
한양증권 관계자는 "모든 콘텐츠를 외부 제작사 없이 내부에서 직접 기획하고 제작하는 만큼, 하나하나에 심혈을 기울이고 있다"며 "앞으로도 한양증권만의 이야기를 진정성 있게 담아내며 고객 및 잠재고객과의 커뮤니케이션을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com