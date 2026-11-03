한동훈, 복당 문제 거론..."누가 당권 잡든 승리 공천 이뤄질 정당 시스템 개혁해야"

김기현 "당심·민심 하나로 모아야…사심 없는 시스템 공천 필요"

윤상현 "국민의힘·개혁신당·한동훈 힘 모아야…보수 대통합 촉구"

주호영 "당권 잡은 사람의 제 식구 공천에 선거 패배 반복"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 무소속 의원은 3일 국민의힘 복당을 둘러싼 논란과 관련해 "결국 정당 구조의 문제"라며 누가 당권을 잡더라도 공정한 공천이 이뤄질 수 있도록 정당 시스템을 개혁해야 한다고 말했다.

한 의원은 이날 오전 김기현·윤상현 국민의힘 의원과 공동 주최한 '정당 개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 국회 토론회에서 "계엄 이후 제가 쫓겨나고 살아오면서 여러분들이 그 장면을 보고 계신데, 제가 당에 들어가느냐 안 들어가느냐 매번 지루하게 말이 나오고 있다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 무소속 의원과 김기현, 윤상현 국민의힘 의원은 3일 오전 국회의원회관에서「정당 개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가」 대토론회를 공동으로 개최했다. 2026.11.03 jeongwon1026@newspim.com

◆한동훈 "누가 당권 잡든 당과 국민의 승리 위한 공천 이뤄져야"

한 의원은 "누가 당권을 잡든 당의 승리와 국민의 승리를 위해 당선될 수 있는 사람이 공천되는 구조가 된다면 누가 당에 들어오고 누가 당권을 잡는지는 정말 중요하지 않은 문제"라고 말했다.

이어 "그러나 지금의 왜곡된 구조에서는 누가 당권을 잡느냐에 따라 정말 믿을 만한 사람이 선거에 나가지 못하고, 이상한 사람들이 나갈 수밖에 없다"며 "그것을 개혁하는 것이 정당 개혁"이라고 주장했다.

한 의원은 "지금의 구조는 당 전체가 이기는 공천이 아니라 당권을 잡은 사람이 이기는 공천을 할 수밖에 없는 구조"라며 "그 구조를 제도적으로 타파해야 한다"고 강조했다. 그러면서 상향식 공천의 법제화를 제안했다.

한 의원은 정당 개혁을 가로막는 요인으로 공천에 대한 불안감과 극단적인 팬덤 정치를 꼽았다. 그는 "두 가지 공포가 민주당을 포함한 양당을 지배하고 있다고 생각한다"며 "첫째는 공천에 대한 공포이고, 둘째는 극단적인 팬덤 정치로부터 집중 배제의 대상이 되지 않을까 하는 공포"라고 말했다.

한 의원은 "누가 당권을 잡느냐에 따라 부당하게 배제될 수 있다는 공포가 국민들이 생각하는 것보다 훨씬 많이 정치를 좌우한다"며 "그 두 가지를 모두 이겨내는 것이 지금 정당 개혁의 핵심"이라고 강조했다.

한동훈 무소속 의원과 김기현, 윤상현 국민의힘 의원은 3일 오전 국회의원회관에서「정당 개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가」 대토론회를 공동으로 개최했다. [사진=배현진 의원 페이스북]

◆김기현 "당심·민심 하나로 모아야…사심 없는 시스템 공천 필요"

토론회를 공동 주최한 김기현 국민의힘 의원도 "정당 개혁의 시작은 당원과 국민을 편 가르지 않고 뜻을 모아 나가는 데 있다"며 "결국 당심과 민심이 같은 방향으로 나아가도록 제도를 설계해야 한다"며 개혁의 필요성에 공감했다.

김 의원은 "핵심 과제는 무엇보다 공천 개혁"이라며 "공천 기준이 선거 전에 명확하게 공개되고 절차가 공정하게 모두에게 적용돼야 한다"고 주장했다.

그는 "사심 없는 시스템 공천이 정당의 신뢰를 회복할 수 있다는 점은 오래전부터 지적돼 왔다"며 "제도를 만들어 놓고도 이를 운영하는 사람의 자의적인 판단이 개입하는 경우가 많았던 만큼 이를 최소화하고 배제하기 위한 노력이 필요하다"고 말했다.

◆윤상현 "국민의힘·개혁신당·한동훈 힘 모아야…보수 대통합 촉구"

윤상현 국민의힘 의원은 "그동안 총선을 치르면서 한 번도 공천 파동이 없었던 적이 없었다"며 "이는 개인의 문제가 아니라 당권의 과도한 집중과 이를 견제할 제도적 장치가 정당 안에 없었기 때문"이라고 지적했다.

이어 "정당 개혁은 사람을 바꾸는 게 아니라 사람이 바뀌어도 흔들리지 않는 정치의 구조와 제도를 만드는 것"이라며 "공천은 특정 개인의 전유물이 아닌 만큼 당원과 국민이 참여할 수 있는 국민 공천을 제도화해야 한다"고 주장했다.

또 윤 의원은 보수 진영의 최대 과제로 '보수 대통합'을 제시하며 국민의힘과 개혁신당, 한동훈 의원 간 연대 필요성을 강조했다.

윤 의원은 "우리가 바라보는 정치적 지향점과 목표는 같은데 따로 싸우고 있으니 이제는 에너지를 한데 모아 시너지를 내야 한다"며 "보수 대통합을 위해서는 인물 연대를 넘어 가치와 비전을 공유하고 공동의 의제와 규칙을 만들어야 한다"고 말했다.

◆주호영 "당권 잡은 사람의 제 식구 공천에 선거 패배 반복"

이날 토론회에 참석한 주호영 국민의힘 의원은 자신의 공천 탈락 경험을 언급하며 현행 공천 시스템의 문제점을 지적했다.

주 의원은 "공천에 관해서는 제가 가장 피해를 많이 입은 사람"이라며 "단독 신청을 했는데 탈락했고, 여론조사에서 늘 1~2등을 했는데도 탈락했다. 제가 공천 피해자의 상징"이라고 말했다.

그는 "우리 당은 제가 의원이 된 이후부터 공정 공천과 상향식 공천을 이야기했지만 한 번도 그렇게 한 적이 없다"며 "당 대표나 그 뒤에 있는 대통령이 자기 사람을 넣으려고 하다가 선거를 망쳤다"고 비판했다.

그러면서 "당권을 잡은 사람이 자기 사람을 공천하다가 선거를 망치는 일을 되풀이해 왔다"며 "이번에는 제발 그런 일이 없었으면 좋겠다"고 강조했다.

한편 이날 토론회에는 조원빈 한국정당학회장을 비롯해 박명호 동국대 정치외교학과 교수, 윤왕희 한국학중앙연구원 교수, 이정진 국회입법조사처 심의관 등이 발제를 맡았다. 신지호·신경민 전 국회의원과 김병민 전 서울시 정무부시장이 토론자로 참여했다. 종합토론은 심지연 경남대 명예교수가 좌장을 맡았다.

jeongwon1026@newspim.com