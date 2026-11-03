알테오젠, 첫 분기 매출 1000억원 돌파…영업익 789억원 '최대'

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키트루다SC 판매 마일스톤·신규 계약 반영

3분기 만에 작년 연간 실적 넘어

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠이 올해 3분기 처음으로 분기 매출 1000억원을 돌파하고 역대 최대 분기 영업이익을 기록했다. 키트루다 피하주사(SC) 제형의 판매에 따른 마일스톤과 신규 기술수출이 실적을 이끌었다.

알테오젠은 연결 기준 3분기 매출 1198억원, 영업이익 789억원을 기록했다고 3일 잠정 공시했다.

알테오젠 본사 전경. [사진=알테오젠]

3분기 누적 매출은 2603억원, 영업이익은 1524억원, 당기순이익은 1435억원으로 전년 동기 대비 각각 72.0%, 74.6%, 102.8% 증가했다. 매출과 영업이익 모두 지난해 연간 실적인 2159억원, 1069억원을 넘어섰다.

회사에 따르면 MSD가 판매하는 키트루다SC의 올해 3분기 누적 매출은 14억2000만 달러에 달했다. 제품 판매 확대에 따라 알테오젠에 유입되는 판매 마일스톤도 늘었다. 3분기 중 체결한 하이브로자임 플랫폼 라이선스 계약 2건도 실적에 기여했다.

알테오젠은 지난 8월 비공개 글로벌 파트너사와 바이오의약품 한 품목의 SC 제형 개발·상업화를 위한 최대 3억6500만 달러 규모 계약을 체결했다. 9월에는 노바티스와 복수 바이오의약품의 SC 제형 개발·상업화를 위한 최대 32억2300만 달러 규모 계약을 맺었다.

올해 3분기까지 체결한 하이브로자임 플랫폼 라이선스 계약은 총 4건, 최대 44억5200만 달러 규모다. 계약별 마일스톤 달성 등을 전제로 한 금액이며, 상업화 이후 로열티는 별도로 받는 구조다.

생산시설과 후속 파이프라인 투자도 진행하고 있다. 알테오젠은 지난 8월 대전 둔곡지구 바이오의약품 생산시설 신설에 2532억원을 투자하기로 했다.

9월에는 초장기지속형 접합체 플랫폼의 국제특허출원(PCT)을 완료했다. 이 기술을 적용해 월 1회 투여를 목표로 개발 중인 비만치료제 후보물질 'ALT-M5'의 동물실험 결과는 이달 미국비만학회 연례학술대회에서 발표할 예정이다.

전태연 알테오젠 대표는 "파트너 제품의 상업화 성과와 신규 기술수출이 함께 뒷받침한 결과"라며 "자체 생산역량 확보와 차세대 플랫폼·신약 개발을 병행하고, 외부 파이프라인과 기술 도입 등 사업 기회도 검토해 중장기 성장동력을 넓히겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com