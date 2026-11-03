전국서 200여 명 지원…영덕 해녀해남학교 2기 교육 '성료'

AI 핵심 요약beta
- 영덕군은 1일 해녀·해남학교 2기 수료식을 개최했다
- 전국 200여 명이 지원해 교육생 30명이 과정을 수료했다
- 프리다이빙·안전교육·어촌 실습으로 해양 인력을 양성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 전국에서 200여 명이 지원하며 관심을 모은 '영덕 블루 해녀·해남학교 양성 2기' 교육 과정이 마무리됐다.
3일 영덕군에 따르면 이웃사촌마을지원센터는 지난 1일 영덕 창업활성화센터에서 교육생 30명이 참석한 가운데 2기 수료식을 개최했다.
이번 교육은 해양 전문 인력을 양성하고 지역 어촌 공동체와의 연계 강화를 위해 마련됐다. 교육은 지난 10월 3일부터 주말을 활용해 총 10회에 걸쳐 진행됐다.
교육 과정은 프리다이빙과 해양 안전교육, 현직 해녀의 노하우 전수, 어촌계 현장 실습 등으로 구성됐다. 교육생들은 해양 활동에 필요한 안전 지식과 기술을 익히고 현장 실습을 통해 영덕의 어촌 문화를 직접 체험했다.
이번 2기에는 홍보 서포터즈 5명도 참여했다. 이들은 교육 과정과 현장 활동을 기록하고 알리며 영덕의 해양 자원과 어촌 문화를 홍보했다.
앞서 운영된 1기 과정에서는 교육생 25명 전원이 수료했으며 교육 만족도는 5점 만점에 4.96점을 기록했다. 해양 관광 프로그램인 '돌미역 위크'에는 방문객 250명이 참여했다.
센터는 앞으로 수료생과 지역 어촌계 간의 교류를 확대하고 현장 활동 참여를 늘릴 계획이다. 또 수중 경관을 활용한 관광 체험 프로그램과 지역 상권을 연계한 관광 모델을 구체화해 어촌 공동체 활성화를 추진할 방침이다.
김성용 영덕군 이웃사촌마을지원센터장은 "이번 2기는 전국적인 관심을 확인했고 교육생과 홍보 서포터즈가 함께 영덕의 바다를 알렸다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 해양 스포츠와 관광 자원을 융합한 콘텐츠를 개발해 생활 인구 유입과 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com