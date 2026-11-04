송재봉 의원, 섬유패션산업 특별법 발의…핵심 제조공정 보호 나선다

AI 핵심 요약beta
- 송재봉 의원이 4일 섬유패션산업 지원 특별법안을 대표발의했다
- 핵심기반공정 지정과 설비·에너지 비용 지원체계를 마련했다
- 디지털 전환과 기술개발, 인력양성·해외진출 지원도 담았다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 송재봉 더불어민주당 의원(충북 청주청원)이 국내 섬유패션산업의 제조기반을 보호하고 첨단·고부가가치 산업으로의 전환을 지원하기 위한 섬유패션산업의 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법안을 4일 대표발의했다.
이번 특별법안은 국내 제조기반 보호와 산업구조 고도화를 위한 종합 지원체계를 마련하는 것이 핵심이다. 산업통상부장관이 섬유패션산업 경쟁력 강화 종합계획을 수립·시행하도록 하고, 생산역량이 감소하거나 소멸할 우려가 있는 필수 공정을 '핵심기반공정'으로 지정해 생산설비 개선과 에너지 비용 등을 지원할 수 있도록 했다.
또한 중소기업을 위한 공동 제조·물류시설 등 기반시설 지원 근거도 마련했다. 아울러 디지털·친환경 전환과 첨단 산업용 섬유 기술개발, 전문인력 양성 및 해외시장 진출을 지원하고, 국가안보·국민안전 등에 필수적인 국내 생산 섬유제품의 공공부문 우선구매 근거도 담았다.
섬유패션산업은 1987년 국내 단일 업종 최초로 수출 100억 달러를 달성한 국가 주력산업이다. 그러나 생산시설의 해외 이전과 원가경쟁력 약화로 국내 제조기반이 위축되고 있다.
산업통상부 자료에 따르면 2024년 기준 국내 섬유패션산업은 제조·유통·서비스 등을 포함해 약 29만 개 사업체에 69만 명이 종사하고 있다. 하지만 2025년 섬유류 수출은 105억3000만 달러로 전년 대비 6.1% 감소했다.
특히 중소기업 중심의 산업구조에서 원사·염색·가공 등 일부 필수 공정이 무너지면 산업 전체의 생산과 공급망이 흔들릴 수 있어 국가 차원의 체계적인 지원이 필요한 상황이다.
송재봉 의원은 "섬유패션산업은 우리 경제와 일자리를 지탱해 온 중요한 산업이지만, 개별 기업의 노력만으로는 제조기반 약화에 대응하기 어렵다"며 "국가가 핵심 생산공정을 지키고 산업 전반의 경쟁력을 높일 수 있도록 지원해야 한다"고 강조했다.
이어 "이번 특별법을 통해 국내 제조기반을 보호하고, 첨단 산업용 섬유와 K-패션 등 새로운 성장 기회를 살려 고부가가치 산업으로 도약할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
이번 제정안은 이인영·이광희·박홍배·이수진·박정·김문수·박정현·한준호·민병덕·이주희·김우영·이용선 의원이 공동발의자로 참여했다.
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