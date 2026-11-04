위성락 안보실장, 방글라데시 총리 특사 접견…협력 확대 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 위성락 실장이 4일 방한한 방글라데시 재무장관을 접견했다
- 양측은 고위급 교류와 통상·투자·인프라 협력 확대를 논의했다
- 한-방글라데시 양국은 경제·국방 등 협력 잠재력 실현에 뜻을 모았다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 위성락 국가안보실장이 4일 오후 방글라데시 총리 특사 자격으로 방한한 아미르 코스루 마흐무드 초우두리 재무장관을 접견하고 고위급 교류 활성화와 양국 간 관계와 실질적 협력 확대 방안 등에 대해 의견을 교환했다.
위 실장은 이날 17년간 대한민국 명예영사로 재직하며 한국과 방글라데시 간 관계 발전에 지속적인 관심을 보여준 초우두리 장관의 방한을 환영했다. 또한 이번 방한을 통해 통상, 투자, 개발 및 인프라 협력 등 여러 분야에서 양국 관계가 지속 확대돼 나가길 희망한다고 밝혔다.
초우두리 장관은 한-방글라데시 포괄적경제동반자협정(CEPA)의 원칙적 타결을 비롯한 양국 간 경제협력 기반이 강화된 점과 한국 기업의 방글라데시 진출이 확대되는 등 다양한 협력이 활발히 진행 중인 점을 기쁘게 생각한다고 말했다.
양국은 올해 8월 4일 CEPA를 타결하고 경제 협력을 확대해 나가고 있다.
초우두리 장관은 또 이번 방한을 계기로 향후 양국 간 고위급 교류가 한층 활발해지기를 기대한다고 밝혔다.
양측은 한-방글라데시 간 협력의 잠재력이 크다는 데 의견을 같이했다. 이어 그간의 오랜 협력 관계를 바탕으로 앞으로도 경제·통상, 국방·방산 등 다양한 분야의 협력에서 잠재력을 실현해 나가자고 뜻을 모았다.
the13ook@newspim.com