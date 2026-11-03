LG엔솔, ESS·EV 성장에 매출 성장 40%로 상향

올해 매출 35~40% 성장 목표…3분기 북미 ESS 수주잔고 160GWh 확보

주요 설비투자 마무리로 CAPEX 감소세…차입금 감축 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG에너지솔루션이 에너지저장장치(ESS)와 전기차(EV)용 배터리 판매 증가에 힘입어 올해 매출 목표를 상향 조정했다. 주요 생산거점에 대한 선제적 투자가 상당 부분 마무리된 만큼 설비투자(CAPEX)는 향후 감소할 거란 전망도 내놨다. 향후 확보되는 현금을 차입금 상환에 우선 활용해 재무 부담을 낮추고 신규 투자 여력을 확보하려는 것으로 풀이된다.

LG에너지솔루션은 3일 올해 매출 성장 목표를 '전년 대비 10%대 중반~20% 수준'에서 '35~40%'로 변경했다. 변경된 목표는 북미 생산보조금(AMPC)을 포함한 매출액 기준이다. 지난해 매출액 23조6718억원을 기준으로 환산하면 올해 매출 목표는 약 31조9600억~33조1400억원이다.

LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장. [사진=LG에너지솔루션]

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 10월 2일 기준 LG에너지솔루션의 올해 매출액 컨센서스는 32조2471억원이다. 회사가 새롭게 제시한 매출 목표는 시장 전망치와 대체로 부합하는 수준이다.

매출 목표를 높인 배경에는 폴란드 공장 가동률 개선과 원통형 배터리 공급 증가, 북미 ESS 생산거점의 생산성 향상 등이 자리하고 있다. LG에너지솔루션의 3분기 연결 기준 매출액은 9조6434억원, 영업이익은 7560억원으로 전년 동기 대비 각각 59%, 25.7% 증가했다.

LG에너지솔루션은 이날 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "현재 계획된 북미 ESS 생산능력을 기준으로 2028년까지 공급할 물량은 대부분 확정된 상태"라며 "2029년 이후 물량을 중심으로 추가 수주를 논의하고 있다"고 밝혔다. 이어 "ESS는 북미 전력망과 AI 데이터센터 수요 확대에 대응하고, EV는 유럽향 고전압 미드니켈 배터리와 46시리즈 원통형 배터리 공급을 확대해 나갈 계획"이라고 설명했다.

이를 위해 LG에너지솔루션은 올해 말까지 연간 50기가와트시(GWh) 이상의 ESS 배터리 생산능력을 확보할 계획이다. 미국 미시간 홀랜드·랜싱 공장과 GM 합작법인인 테네시 스프링힐 공장, 혼다 합작법인인 오하이오 제퍼슨빌 공장 등 기존 생산거점에서 ESS용 배터리 생산을 확대하고 있다. 아울러 기존 파우치형 배터리 생산라인의 추가 전환과 미시간 랜싱 공장의 신규 각형 배터리 생산라인 확보 등을 통해 북미 ESS 생산능력을 70GWh 이상으로 늘릴 예정이다.

향후에도 견조한 성장세가 이어질 것으로 예상했다. LG에너지솔루션은 4분기 실적 전망에 대해 "북미 ESS 출하량이 전 분기 대비 약 40% 증가하고, 유럽향 고전압 미드니켈 배터리와 원통형 배터리 공급도 견조한 흐름을 유지하면서 전사 매출이 3분기보다 약 10% 늘어날 것으로 예상한다"고 말했다. 다만 3분기에 반영된 일회성 이익이 소멸하고 혼다 합작공장의 ESS 생산라인 추가 가동에 따른 초기 고정비 부담이 발생하면서 수익성은 다소 둔화될 것으로 내다봤다.

내년에도 북미 ESS 출하량 증가와 46시리즈 원통형 배터리의 공급 확대, 유럽 중저가 배터리 판매 증가 등을 바탕으로 전 사업부에서 매출 성장세가 이어질 것으로 전망했다. 다만 전방시장 불확실성을 언급하며 구체적인 실적 전망치는 제시하지 않았다.

한편 LG에너지솔루션은 그동안 북미 전기차 시장 확대에 대응하기 위해 GM·혼다 등 완성차 업체들과 합작공장을 설립하고 신규 생산시설을 확충하는 데 대규모 자금을 투입해 왔다. 주요 생산거점에 대한 선제적 투자가 상당 부분 마무리된 만큼 향후에는 기존 생산설비의 가동률을 높이고 재무구조를 안정화하는데 집중하겠단 방침이다.

LG에너지솔루션은 이날 컨퍼런스콜에서 "과거 시장 수요에 선제적으로 대응하기 위해 신규 생산능력 확보에 투자해 왔으나 현재 주요 투자가 대부분 집행돼 CAPEX는 이미 지난해를 기점으로 유의미하게 감소하고 있다"고 밝혔다. 이어 "개선된 현금흐름은 차입금 상환에 우선적으로 활용하고 자산 유동화 등을 통한 추가 재원 확보도 병행할 계획"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com