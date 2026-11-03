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"비공개 검사도 있는데"…대통령 여권정보 유출, 보안 시스템도 몰랐나

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  • 3일 외교부는 대통령 부부 등 168명 개인정보 유출을 내부 유출로 판단했다
  • 6월 3일 바이러스토탈에 여권번호 등 민감정보가 게시돼 5개월간 노출됐다
  • 정부의 외부 플랫폼 통제와 민감정보 보호체계를 전면 재점검해야 한다는 지적이 나왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외교부, 외부 해킹 아닌 내부 유출로 파악
보안업계·학계, 민감 정보 보호체계 마련 필요성 제기

[서울=뉴스핌] 정승원 심재민 기자 = 이재명 대통령 부부를 비롯한 정부 주요 인사 168명의 개인정보가 해킹과 악성코드 감염을 막기 위한 보안 플랫폼을 통해 외부에 유출됐다. 악성코드 검사에 제출된 정보를 보안업계와 공유하는 플랫폼의 특성을 제대로 파악하지 못했거나 민감정보의 외부 전송을 통제하지 못했을 가능성이 제기된다.

문제가 된 '바이러스토탈'은 악성코드 정보를 보안업체들이 공유해 사이버 공격에 공동 대응하도록 설계된 플랫폼이다. 일반 검사 과정에서 제출된 파일은 일부 외부 이용자에게 제공될 수 있는 구조다. 해킹 방지를 위한 정보 공유 기능이 오히려 대통령과 정부 주요 인사들의 개인정보 유출 통로가 된 셈이다.

특히 이 플랫폼은 외부에 파일을 공유하지 않는 '공유 기능 해제' 기능도 제공하고 있다. 정부가 어떤 경로와 방식으로 해당 파일을 전송했는지는 조사 중이지만, 국가 주요 인사의 개인정보를 취급하면서 외부 정보 공유 위험을 제대로 통제했는지가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

2024년 중앙선거관리위원회에서도 같은 플랫폼을 통한 개인정보 유출 사고가 발생했던 만큼 정부 기관의 보안 플랫폼 운영 방식과 민감정보 보호체계 전반을 재점검해야 한다는 지적이 나온다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 9월 21일 81차 유엔 총회 참석을 위해 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22 photo@newspim.com

3일 외교부에 따르면 정부는 이번 사건을 외부 해킹이 아닌 내부 유출에 무게를 두고 있다. 이날 박두순 외교부 대변인은 브리핑에서 사건의 원인을 내부 유출로 보고 있다며 "유출 경위와 배경에 대해 철저하게 조사할 예정"이라고 밝혔다.

앞선 지난 6월 3일 보안 관련 유료 사이트인 '바이러스 토탈'에 이 대통령 부부를 비롯한 공군 1호기 탑승자 168명의 개인정보가 담긴 파일이 게시됐다. 정부는 5개월이 지나 해당 사실을 확인 후 경찰 수사와 함께 자체 조사에도 착수했다.

해당 파일에는 이 대통령 부부를 비롯해 김용범 당시 정책실장과 위성락 국가안보실장, 한성숙 국무총리, 청와대 출입 기자들의 생년월일·여권번호·발급·만료일 등 개인정보가 포함됐다.

바이러스 토탈은 구글이 운영하는 온라인 악성코드 분석 플랫폼으로 개인이나 기업이 의심스러운 파일을 제출하면 각종 백신 엔진과 보안업체의 분석도구가 악성코드 감염 여부를 확인하고 그 결과를 공유하는 서비스다.

바이러스 토탈을 해외에서도 악성코드 확인용으로 두루 사용된다. 다만 공유형 플랫폼으로 결과가 공유되는 만큼 개인정보와 같은 민감 정보는 업로드하지 않을 것이 권장된다.

하지만 이번 개인정보 유출은 대통령과 국무위원, 청와대 출입기자의 개인정보를 공개 플랫폼에 올리면서 비롯됐다. 정부가 유출 과정을 조사하고 있는 만큼 내부에서 업로드를 했는지 시스템 자동화 때문인지는 알 수 없지만 민감 정보를 외부 플랫폼에 업로드했다는 자체가 문제라는 지적이다.

실제로 지난 2024년에도 중앙선거관리위원회 직원 3000명의 개인 정보가 '바이러스 토탈'을 통해 유출된 바 있었다.

전문가들은 공공기관의 민감 정보가 외부 플랫폼을 통해 노출됐다는 점에 대해 우려했다. 특히 외부 사이트에 5개월 간 해당 정보가 올라와 있었음에도 이를 인지하지 못한 점도 문제로 지적됐다.

황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수는 "이번 사건은 개인정보 유출의 문제가 아니라 대통령 경호와 국가 안보에 영향을 미칠 수 있는 중대한 안보 사고"라며 "국가의 핵심 정보가 외부 시스템에 노출됐다는 점에서 정보기관의 보안 관리나 내부 정보 통제체계를 전면 재점검해야 한다"고 강조했다.

황 교수는 "유출 관련해 조사가 진행 중이지만 무엇보다 중요한 것은 민감 정보가 외부 플랫폼에 5개월 간 노출됐다는 것"이라며 "외부 사이트에 올라간 정보를 자동으로 탐지하는 체계가 없어 장기간 발견하지 못했을 가능성이 있다"고 설명했다. 이번 사건에서와 같은 국가 민감정보는 내부 보안은 물론 외부 유출도 상시 탐지하는 체계가 마련돼야 한다는 것이다.

내부 담당자의 외부 플랫폼 직접 업로드가 아닌 내부 보안 장치의 자동화 문제일 수 있다는 지적도 나왔다. 보안 장치가 내부 민감 정보를 외부 플랫폼으로 자동 전송할 수 있는 시스템이라고 하더라도 이를 인지하지 못한 책임도 있다는 것이다.

염흥열 순천향대 정보보호학과 교수는 "공무원이 바이러스 토탈에 파일을 올렸을 것 같지는 않다. 공무원이 이용하는 메일이나 시스템의 보안장치가 파일의 악성 여부를 판단하기 위해 바이러스 토탈에 업로드하는 경우가 있다"고 설명했다.

염 교수는 "정부 시스템이 악성 코드 의심 파일을 바이러스 토탈에 올리도록 설정돼 있다면 해당 기능을 해제해야 한다"라며 "공무원이 상용 이메일 시스템을 사용했다면 메일을 주고 받을 때 악성 코드에 감염돼 보안 시스템이 업로드했을수도 있다"라고 부연했다.

대통령과 국무위원의 민감 정보임에도 문서의 암호화나 비밀번호 설정이 돼 있지 않다는 점도 지적됐다.

곽진 아주대 사이버보안학과 교수는 "관리 부주의로 사고가 발생했다기에는 이해가 안 되는 부분이 있다"라며 "기밀 자료인데 정보가 외부에 유출됐다는 것은 문서 암호화, 비밀번호 설정도 안 돼 있다는 뜻"이라고 지적했다.

origin@newspim.com

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北 김여정 "바이낸스 해킹, 우리 소행 아냐" [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에서 발생한 8조원대 규모의 암호화폐 탈취 사건과 관련해 미국이 북한을 배후로 지목한 데 대해 "황당무계한 낭설"이라며 강하게 부인했다. 3일 조선중앙통신에 따르면 김여정 노동당 부장은 2일자 담화에서 미국의 주장이 북한의 국제적 이미지를 훼손하려는 정치적 도발이라고 비난하면서, 오히려 미국이 절취된 암호화폐를 국가 자산으로 전환하려 하고 있다는 취지의 황당한 주장을 펼쳤다. 북한 해커 이미지. [사진=뉴스핌 DB] 김여정은 미 연방수사국(FBI)이 바이낸스 해킹 사건에 북한이 관여했다고 발표한 데 대해 "우리를 '사이버범죄국'으로 매도하려고 기도하고 있다"며 이같이 주장했다. 김여정은 미국의 주장이 "황당무계한 낭설이며 새로운 것이 아니다"라며 국제적으로 사이버범죄 사건이 발생할 때마다 무작정 북한과 연관시키고 있다고 반발했다. 이어 미국이 세계 각지에서 발생하는 사이버 사기 행위가 모두 북한의 소행인 것처럼 국제 여론을 오도하는 것은 "우리 공화국에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다. 그는 이를 북한의 국제적 이미지에 손상을 주고 존엄과 국위를 폄훼하려는 불순한 시도이자 "새로운 영역에로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 규정했다. 김여정은 특히 미국이 지난해 불법적으로 절취된 암호화폐 자산을 몰수해 국가의 '전략예비비축금'으로 조성하겠다고 발표한 사실을 거론하며 미국의 이중적 태도를 문제 삼았다. 김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료] 그는 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐 자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹 사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다. 북한의 해킹 책임을 부인하는 데 그치지 않고 미국이 암호화폐를 국가 자산으로 확보하려는 정책 자체를 문제 삼으며 역공을 편 것이다. 대북정보 관계자는 "김여정이 마치 미국이 암호화폐를 탈취해 국고로 귀속시키려 하는 것으로 해석될 수 있는 앞뒤가 맞지 않는 주장을 펼치고 있는 점이 드러난다"고 말했다. 담화에서 김여정은 "이번 계기에 우리는 워싱턴의 대조선 적대적 자세를 다시금 확인했다"며 "우리는 미국이 우리 국가에 지속적으로 다양한 도발을 걸어오는 데 대해 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 특히 미국의 대북 적대적 태도에 대해 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 강조했다. 이는 이번 담화를 단순한 사이버 해킹 의혹에 대한 반박에 그치지 않고 북미관계 전반에 대한 불만과 대응 가능성을 시사한 것으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 조치를 검토하겠다는 것인지는 밝히지 않았다. 이번 담화는 국무위원장 김정은의 여동생인 김여정이 미국의 대북 사이버 범죄 의혹 제기에 직접 나서 강도 높게 반발했다는 점에서도 주목된다. 북한은 사이버 공격 의혹을 부인하면서 미국의 대북 적대정책을 문제 삼고, 이를 주권 침해와 정치적 도발이라는 틀로 연결하는 모습을 보였다. 바이낸스.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.31 mj72284@newspim.com 앞서 미 FBI는 지난달 31일(현지시간) 사이버 보안 경보를 통해 북한이 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 60억달러(약 8조원대) 이상의 가상자산을 탈취했다고 발표했다. FBI는 북한이 이번 범행의 책임이 있다고 판단한다며 북한의 해킹 활동과 연관된 가상자산 지갑 주소 목록도 공개했다. yjlee@newspim.com 2026-11-03 07:11
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李대통령 부부 여권정보도 노출됐다고? [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 이재명 대통령 부부를 비롯한 대통령 전용기 탑승자 168명의 개인정보가 온라인에 유출된 사건에 대해 경찰이 내사(입건 전 조사)에 착수했다. 3일 경찰에 따르면 경찰청은 전날 공군 1호기 탑승자 명단과 개인정보가 인터넷에 노출된 사건에 대한 입건 전 조사에 들어갔다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 21일 81차 유엔 총회 참석을 위해 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22 photo@newspim.com 유출된 자료는 지난 6월 한 보안 관련 사이트에 올라온 '탑승객 명단(대한민국-벨기에)' 파일이다. 이 파일에는 이 대통령 부부와 정부 주요 인사, 청와대·외교부 직원, 대통령경호처 경호원, 청와대 출입기자 등 168명의 개인정보가 담긴 것으로 전해졌다. 노출된 정보는 국문·영문 이름과 소속·직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급일·만료일 등이다. 해당 파일은 대통령의 유럽 순방을 앞두고 악성코드 감염 여부를 검사하는 과정에서 보안 관련 유료 사이트에 게시된 것으로 추정된다. 순방 전인 6월 2일부터 약 5개월간 외부에 노출됐으며, 현재는 열람이 차단된 상태로 알려졌다. 한편 청와대는 이날 대통령 등 개인정보 유출 대응을 위해 긴급회의를 개최했다. 임광현 대통령비서실장은 "대통령 순방단의 개인정보 유출은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 강조했다. calebcao@newspim.com 2026-11-03 10:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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