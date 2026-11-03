SKT, 사내 AI 에이전트 5000개 개발…우수 사례 전사 확대

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 3일 사내 업무용 AI 에이전트 5000개 이상을 개발했다
- 사내 AI 경연대회에서 악성 앱 분석·추적 에이전트가 대상을 받았다
- SK텔레콤은 수상작을 중심으로 AI 에이전트 활용을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
악성 앱 분석 에이전트 대상 수상
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = SK텔레콤은 올해 사내에서 업무용 인공지능(AI) 에이전트 5000개 이상을 개발했다고 3일 밝혔다.
SK텔레콤은 임직원 1명당 1개의 AI 에이전트를 활용하는 '1인 1에이전트' 정책을 추진하고 있다. 이를 위해 사내 개발 플랫폼과 교육 프로그램 등을 제공해 왔다.
지난 8월부터 10월까지 진행된 사내 AI 에이전트 경연대회 'AX 스파크(AX Spark)'에는 총 173건이 출품됐다. SK텔레콤은 예선을 통해 20건을 선정한 뒤 심사위원 평가와 임직원 투표 등을 거쳐 최종 후보 5건을 추렸다.
3일 열린 최종 경연에서는 스마트폰에 설치된 악성 앱을 분석하고 공격 서버를 자동 추적하는 'M-트리플A(M-TripleA)'가 대상을 받았다.
최우수상은 서비스 기획부터 개발·운영까지 자동화하는 다중 에이전트 플랫폼 '아틀라스(ATLAS)'와 전국 약 18만개 통신설비의 전력 사용량 및 요금을 분석하는 '파일론(PYLON)'이 차지했다.
AI 응답의 정확성과 오류 원인을 평가하는 '오토 LLM 저지(AUTO LLM JUDGE)'와 고객 응대·품질 평가·장애 대응을 자동화하는 'AI 서비스 운영 에이전트'는 우수상을 받았다.
SK텔레콤은 이번 수상작을 중심으로 AI 에이전트 활용을 사내 다른 조직으로 확대할 계획이다.
정재헌 SK텔레콤 CEO는 "AI를 단순히 업무에 활용하는 수준을 넘어 일하는 방식 자체를 바꾸고 있다"며 "AI를 통해 조직 생산성을 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com