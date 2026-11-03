보령, 우주 연구 잠재 고객 잇따라 확보… 스카이랩스와 혈압계 실증

AI 핵심 요약beta
- 보령은 3일 스카이랩스와 우주인 생체신호 솔루션 개발 협약을 체결했다.
- 양사는 웨어러블 혈압계를 우주 환경에서 검증하고 우주의학 데이터를 연계한다.
- 보령은 우주 인프라를 활용해 심혈관 질환 연구와 건강 관리에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 보령은 의료기기 기업 스카이랩스와 우주인 생체신호 모니터링 솔루션 개발 및 우주의학 데이터 플랫폼 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.
양사는 스카이랩스의 반지형 혈압계 등 웨어러블 기기를 보령의 우주 환경 모의 실험실과 우주 인프라에 적용해 성능을 검증할 계획이다. 보령은 독일우주청(DLR)에 이어 스카이랩스와 협력하면서 연구 인프라의 잠재 이용 수요를 국내로 확대했다.
보령은 연구과제별 실증 환경을 제공하고, 우주 생명과학 연구 지원 프로그램 '휴먼스 인 스페이스(HIS)'를 통한 후속 공동연구도 추진한다. HIS에서 축적되는 우주의학 연구 데이터를 스카이랩스의 AI 의료 데이터 생산 플랫폼과 연계하는 방안도 검토한다.
스카이랩스는 지난해 10월 영국 케임브리지대 연구팀, 국제우주과학연구소(IIAS)와 포물선 비행을 활용한 혈압 측정 실험을 진행했다. 무중력에 가까운 환경에서 커프리스 반지형 혈압계를 시험했으며, 이번 협약을 통해 실제 우주 환경으로 검증 범위를 넓힐 계획이다.
보령은 미국 액시엄스페이스와 인튜이티브머신스에 투자하고, 액시엄스페이스와 합작법인 브랙스스페이스를 설립해 우주 연구 인프라의 국내 사업 권한을 확보해 왔다. HIS를 통해 관련 스타트업과 연구과제도 발굴하고 있다.
회사는 고혈압 치료제 '카나브' 개발 경험을 우주의학 연구와 연결한다는 구상이다. 미세중력 환경에서 나타나는 심혈관계 변화와 생체신호를 분석해 우주인 건강 관리와 지상의 심혈관 질환 연구에 활용할 가능성을 살필 계획이다.
임동주 보령 전략사업본부장은 "보령이 확보한 인프라와 네트워크를 통해 국내 기업이 해외로 진출하는 데 발판 역할을 하겠다"고 말했다.
이병환 스카이랩스 대표는 "실제 우주 환경에서의 실증을 추진하고, 우주에서 확보한 생체 데이터가 다시 지상의 심혈관 질환 연구와 건강 관리에 활용될 수 있도록 의료 데이터 생산 플랫폼의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com