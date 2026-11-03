정청래, '신천지 사과' 김민석 맹폭 "성공한 정치공작...해당행위 결자해지하라"

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김민석, 의총서 '신천지·반명 비밀연합' 의혹 "증거 없었다" 사과

정청래 "김민석, 사과할 일 저질렀고 당대표 당선돼"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표가 3일 김민석 대표의 신천지 당원 가입 의혹에 대한 사과에 대해 "이대로 끝낼 일인가"라며 비판했다.

정 전 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "김민석의 신천지 의혹제기는 사실상 근거는 없지만 성공한 정치공작으로 끝났다"며 이같이 말했다.

그는 "본인은 사과할 일을 저질렀고, 당대표로 당선됐다"며 "그렇다면 해당행위에 대하여 결자해지 하라. 당원들께 공개사과하고 책임져라"고 직격했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 의원이 3일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 2026.11.03 mironj19@newspim.com

민주당은 당초 이날 오후 열린 의원총회에서 '신천지·반명·분열주의 3자 비밀연합'에 대한 진상조사 결과를 공개할 예정이었다. 그러나 김 대표가 안건을 바꿔 결과 공개 대신 사과했다.

김성회 원내대변인의 브리핑에 따르면 김 대표는 의총 자리에서 "신천지가 활동하는 과정에서 우리 당 누구도 그런 부분을 인지적으로 주도했다고 생각하지 않는다"며 "조사 결과 3자 비밀연합의 증거는 없었다"고 밝혔다.

이어 김 대표는 "혹여라도 본의 아니게 피해 입으신 분들께는 대단히 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 말했다.

김 원내대변인은 김 대표가 사과하는 과정에서 울컥하는 모습도 보였다고 전했다. 김 대표가 조사 결과를 공개적으로 보고하지 않는 방향을 제안했고, 의원들이 사과의 진정성을 받아들이면서 별다른 이견 없이 의원총회가 마무리됐다는 설명이다.

그러나 정 전 대표를 비롯해 신천지 비밀연합으로 지목된 친청(친정청래)계는 대대적으로 반발했다.

정 전 대표는 의총 후 기자들과 만나 "전당대회 과정에서 김 대표가 주장했던 내용이 결국 깨졌다"며 "비공개로 숨어서 사과할 일이 아니라, 공개적으로 나와 당원들에게 상처를 준 부분을 어떻게 책임질 것인지 밝히시라"고 압박했다.

이어 정 전 대표는 "결과적으로 당원과 정청래는 무죄, 김민석 대표는 유죄"라며 "김 대표의 무리한 주장으로 인해 피해를 본 사람이 진짜 피해자가 되는 구조"라고 목소리를 높였다.

이러한 상황에서 정가에서는 정 전 대표의 메시지가 평소보다 수위가 높다는 점에 주목하고 있다. 공개 사과 요구와 결자해지 등을 넘어 '해당행위' '성공한 정치공작' 등을 직접 언급했다는 점에서 김 대표에 대한 정치적 탄핵 시도까지 갈 수 있다는 해석도 나온다.

kimsh@newspim.com