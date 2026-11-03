벽 움직여 방·거실 자유롭게 만든다...GS건설, '무빙월' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

로보틱스 기술 적용해 레일 없이 본체 이동

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 벽체를 이동시켜 아파트 내부 공간을 자유롭게 바꿀 수 있는 무빙월(Moving Wall) 상품을 선보인다고 3일 밝혔다.

무빙월은 기존 아파트 수요자들이 분양 단계에서 방을 하나 더 만들거나 거실과 주방을 넓힐 때 정해진 평면 옵션 중에서 선택해야 하는 점을 개선했다.

무빙월은 필요에 따라 벽체를 이동시켜 하나의 공간을 다양한 용도로 활용할 수 있다. 방과 넓은 거실 중 하나를 선택해야 하는 방식이 아닌 상황에 따라 두 가지 공간을 모두 활용할 수 있게 된 것이다.

GS건설이 출시한 '무빙월' [사진=GS건설]

예를 들어 재택근무나 자녀 학습이 필요할 때는 독립된 공간으로 사용하고, 가족이 함께 시간을 보낼 때는 벽체를 이동시켜 넓은 거실이나 다이닝 공간으로 만들 수 있다.

무빙월은 입주자의 생활 방식에 따라 다양한 타입을 제공한다. 다이닝 공간과 독립된 업무·학습 공간을 활용하는 '와이드 다이닝-알파룸 타입', 주방 공간을 가릴 수 있는 '히든키친 타입', 넓은 거실과 독립된 알파룸을 활용하는 '와이드 리빙-알파룸 타입', 침실 내부 별도 공간을 두는 '룸인룸 타입' 등이 있다.

GS건설은 로보틱스 퍼니처 전문기업 로보톰과 협력해 무빙월에 로보틱스 가구 기술도 적용한다. 로보톰은 GS건설 자회사인 엑스플로인베스트먼트가 투자한 벤처기업이다.

무빙월에는 별도 주행 레일 없이 가구 본체를 수평으로 이동시키는 정밀 구동 제어 기술을 적용했다. 이동 과정에서 좌우 편차나 미세한 틀어짐을 감지해 좁은 공간에서도 안정적인 이동이 가능하도록 했다. 저소음·저진동 구조, 장애물·충돌 감지 기능도 적용해 사용 편의성과 안전성을 높였다.

입주자는 앱을 통해 무빙월 위치를 조절할 수 있고, 조명 밝기와 색온도, 보안·잠금 기능도 관리할 수 있다. 인공지능(AI) 기반으로 운영 데이터를 활용해 고장 가능성과 유지보수 시점을 예측한다.

GS건설 관계자는 "무빙월로 입주자가 생활 방식에 맞춰 공간을 자유롭게 활용하는 새로운 주거 경험을 제공하고, 일상에서 체감할 수 있는 자이만의 차별화된 가치를 만들어 나가겠다"고 말했다.

krawjp@newspim.com