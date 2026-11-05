[오늘의 정치일정] 11월 5일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 4일 기능올림픽 선수단 오찬과 수석보좌관회의를 주재했다
- 외교·통일·국방 장관들은 4일 국회 예결위 정책질의에 참석했다
- 여야 지도부는 4일 최고위·의총과 본회의 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
12:00 제48회 상하이 국제기능올림픽 선수단 격려 오찬
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의
<외교부>
-장관
10:00 예결위 종합정책질의
12:15 ICAPP(아시아정당국제회의)오찬
-1차관
10:00 예결위 종합정책질의
-2차관
10:00 차관회의
<통일부>
-장관
10:00 국회 예결위 종합정책질의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 예산결산특별위원회 전체회의
-차관
09:00 차관회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 예산결산특별위원회
14:00 정무위원회
-차관
14:00 정무위 전체회의
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 제13차 아시아정당국제회의 총회 개회식 / 서울 신라호텔 2층 다이너스티홀(서울 중구 동호로 249)
13:20 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
16:00 체육특별위원회 출범식 / 국회 의원회관 306호
17:00 국회 입법박람회 부스 방문 / 국회 중앙잔디광장
-한병도 원내대표
08:15 SBS D FORUM 2026 / 서울 DDP 아트홀 1관(서울 중구 을지로 281)
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:00 국회 입법박람회 개막식 / 국회 운동장
13:20 의원총회
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 의원총회 / 국회 본관 246호
-정점식 원내대표
08:15 SBS D 포럼 2026 / 서울 DDP 아트홀 1관
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
11:00 의원총회 / 국회 본관 246호
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본청 170호)
14:30 입법박람회 부스 관람 및 체험 / 국회 잔디마당
-천하람 원내대표
업무 출장
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30, 최고위원회(본관 224호)
10:00, 농림축산식품해양수산위원회 전체회의(본관 501호)
14:00, 본회의
16:30, (민생기병대) - 포천이주노동자센터 방문 간담회(포천시 호국로 964번길 15-32)
18:30, 동두천 옛 성병관리소 보존을 위한 공동대책위원회 방문 간담회(동두천시 상봉암동 8-2)
-김준형 원내대표
09:30, 최고위원회의(본관224호)
10;00 불평등해소 특별법 당론발의 기자회견(국회 소통관)
14:00, 국회 외평포럼 주최 미얀마SCEF 초청 간담회(의원회관 10간담회의실)
14:00, 본회의
19:00, CBS라디오 박재홍의 한판승부 출연