한샘, 경기 시흥서 '한샘숲 가꾸기' 봉사 진행

해송 생육 관리 및 환경 정화

지역사회 연계 ESG 경영 실천

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한샘은 임직원 및 가족들과 함께 경기 시흥 한샘숲에서 '한샘숲 가꾸기' 봉사활동을 전개했다고 3일 밝혔다.

지난 31일 경기 시흥시 거북섬 일대에서 열린 이번 봉사활동은 한샘이 조성한 숲의 지속적인 생육 관리를 통해 지역사회 환경보전에 기여하고, 임직원 가족이 자연의 가치를 함께 체험하도록 기획됐다.

한샘숲 가꾸기 봉사활동에 참여한 임직원 및 가족들이 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=한샘]

한샘은 전국 주요 거점에 한샘숲을 조성하고 있다. 시흥 거북섬 일대에는 지난해 11월 숲을 처음 조성한 데 이어 올해 4월에도 추가 조성을 진행한 바 있다. 특히 시흥과 안산 지역에 물류센터와 공장을 운영하고 있는 만큼 지역사회 상생과 기업의 환경적 책임을 실천한다는 데 의의가 크다.

이날 현장에는 한샘 임직원과 가족 30여 명이 참석해 기존 식재된 해송의 생육 상태를 점검하고 비료를 주는 등 육림 활동을 펼쳤다. 평화의숲 전문 인력과 함께 어린이 눈높이에 맞춘 나무껍질 관찰, 솔방울 탐색 등 생태 체험 프로그램을 진행하고 주변 환경을 정화하는 플로깅도 동참했다.

한샘 관계자는 "숲은 나무를 심는 것에서 끝나는 것이 아니라 지속적인 관심과 관리를 통해 완성된다"며 "이번 활동이 임직원과 가족들에게 자연의 소중함을 되새기는 계기가 됐길 바라며 앞으로도 지역사회와 미래세대를 위한 환경보전 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

[AI Q&A]

Q1. 한샘이 진행한 '한샘숲 가꾸기' 봉사활동의 주요 개최 목적과 장소는 어디인가요?

A1. 경기 시흥시 거북섬 일대에 위치한 한샘숲에서 진행되었으며, 기존 조성된 숲의 지속적인 생육 관리와 임직원 가족들의 환경보전 체험을 위해 마련됐습니다.

Q2. 이번 봉사활동에 참가한 한샘 임직원 및 가족들이 전개한 세부 활동 내용은 무엇인가요?

A2. 임직원과 가족 30여 명이 참석해 해송 생육 점검 및 비료 주기 활동을 진행했으며, 어린이를 위한 맞춤형 숲 체험과 플로깅(환경 정화)을 실시했습니다.

Q3. 한샘이 시흥 거북섬 지역에서 한샘숲 조성을 지속해서 추진해 온 경과는 어떠한가요?

A3. 지난해 11월 해당 지역에 처음 숲을 조성한 이후, 올해 4월 추가 숲 조성을 진행하며 지역 환경보전 노력을 지속해서 펼치고 있습니다.

Q4. 한샘이 시흥·안산 지역 한샘숲 가꾸기 활동에 특별히 의미를 두는 이유는 무엇인가요?

A4. 한샘이 시흥과 안산 지역에 물류센터와 제조 공장을 직접 운영하고 있는 만큼, 지역사회와의 실질적인 상생과 실천적 환경 책임을 다하기 위함입니다.

Q5. 한샘이 추진하고 있는 전사적 사회공헌 활동의 핵심 양대 축은 무엇인가요?

A5. 가구·인테리어 사업 특성을 살린 '공간개선 사업'과 사용 목재 자원을 복원하고 환경을 가꾸는 '환경보전 사업'을 중심으로 전개하고 있습니다.

stpoemseok@newspim.com