한국투자증권, 누버거와 글로벌 투자상품 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 4일 누버거와 글로벌 투자상품 확대를 논의했다
- 양사는 항공우주·아시아 반도체·IPO 기업 펀드 개발을 추진했다
- 한국투자증권은 맞춤형 상품 출시와 자산관리 강화를 검토했다
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항공우주·반도체·IPO 기업 투자상품 검토
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 글로벌 자산운용사 누버거와 손잡고 해외 성장기업 투자상품의 국내 공급 확대를 추진한다. 항공우주와 아시아 반도체 등 유망 산업을 비롯해 기업공개(IPO)를 앞둔 글로벌 기업에 투자하는 펀드의 국내 출시를 논의했다.
4일 한국투자증권에 따르면 김성환 사장은 이날 서울 여의도 본사에서 조지 워커 누버거 회장 겸 최고경영자(CEO), 김대연 누버거 한국대표 등 주요 경영진과 회의를 진행했다.
이번 회동은 지난 9월 미국 뉴욕에서 열린 한국투자증권의 글로벌 네트워킹 행사 'KIS Night in New York'에서 양사 경영진이 만난 데 이은 후속 논의다.
양사는 누버거의 글로벌 성장기업 발굴·분석 역량과 한국투자증권의 상품 공급·자산관리 역량을 결합하는 방안을 논의했다. 특히 ▲항공우주 ▲아시아 반도체 ▲IPO 예정 기업 등 성장 잠재력이 높은 글로벌 기업에 투자하는 상품 개발에 초점을 맞췄다.
국내 투자자의 투자 목적과 위험 성향을 고려한 맞춤형 투자 솔루션 개발도 협의했다. 누버거가 운용하는 글로벌 투자펀드를 국내에 출시하는 방안도 검토했다.
누버거는 1939년 미국 뉴욕에서 설립된 글로벌 자산운용사다. 전 세계 26개국 40개 도시에 거점을 두고 있으며 올해 6월 말 기준 운용자산(AUM)은 약 6130억달러(약 800조원)다. 주식과 채권 등 전통자산뿐 아니라 사모주식과 사모대출 등 대체투자 분야에서도 사업을 영위하고 있다.
한국투자증권은 해외 운용사와의 전략적 협력을 확대해 국내 투자자의 글로벌 투자상품 선택 폭을 넓힌다는 방침이다. 글로벌 운용사의 투자 전문성과 네트워크를 활용해 자산관리 서비스도 강화할 계획이다.
김성환 한국투자증권 사장은 "글로벌 금융시장에서 성장 잠재력이 높은 기업을 발굴하고 투자 기회를 확보하는 역량이 중요해지고 있다"며 "누버거의 글로벌 투자 전문성과 한국투자증권의 자산관리 역량을 결합해 국내 투자자들에게 차별화된 투자 기회를 제공하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com