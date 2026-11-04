넥스턴앤롤코리아, 루멘스바이오스 주식 15억원 추가 매입 추진

AI 핵심 요약beta
- 넥스턴앤롤코리아는 4일 루멘스바이오스 주식 15억원어치를 추가 매입한다고 밝혔다.
- 추가 매입이 완료되면 넥스턴앤롤코리아 지분율은 약 31~33%로 확대된다.
- 루멘스바이오스는 차세대 디스플레이 사업 확대로 기업가치 제고에 나선다.
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보유 지분 27.36%에서 최대 33% 수준으로 확대 예상
자체 보유자금 활용해 15억원 규모 주식 추가 취득
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 루멘스바이오스의 최대주주인 넥스턴앤롤코리아가 15억원 규모의 주식을 추가 매입한다. 경영권 인수에 이어 지분을 확대해 책임경영을 강화하고 주주가치를 높이겠다는 계획이다.
4일 넥스턴앤롤코리아의 주식 취득 관련 사전공시에 따르면 회사는 오는 12월 17일부터 2027년 1월 15일까지 루멘스바이오스 주식 15억원어치를 장내에서 매수할 예정이다.
넥스턴앤롤코리아는 현재 루멘스바이오스 주식 706만9032주(27.36%)를 보유하고 있다. 이번 매입이 계획대로 진행되면 취득 단가에 따라 지분율은 약 31~33%로 확대될 것으로 예상된다.
매입 자금은 자체 보유자금으로 조달한다. 실제 매수 수량과 단가는 거래 개시 전일 종가 등을 기준으로 확정되며, 매입 규모는 계획 금액에서 일정 범위 내 변동될 수 있다.
이번 추가 지분 매입은 넥스턴앤롤코리아가 루멘스바이오스의 경영권을 인수한 이후 추진하는 것이다. 회사는 지분 확대를 통해 경영 기반을 강화하고 중장기 기업가치 향상을 추진한다는 방침이다.
루멘스바이오스는 기존 사업의 경쟁력을 강화하는 한편 마이크로 LED와 마이크로 RGB(Red·Green·Blue) 등 차세대 디스플레이 분야로 사업을 확대하고 있다. 최근에는 사업 포트폴리오 다각화와 수익 기반 확보를 위해 폴라리스우노 경영권 인수를 추진하고 있다.
넥스턴앤롤코리아는 기존 사업의 수익성 개선과 신규 사업 확대를 통해 루멘스바이오스의 기업가치를 높인다는 계획이다.
회사 관계자는 "이번 주식 추가 매입 계획은 루멘스바이오스의 미래 성장 가능성과 중장기 기업가치에 대한 최대주주의 확고한 신뢰를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 책임경영을 강화하고 실질적인 경영성과를 바탕으로 주주가치를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
이어 "기존 사업의 수익성 강화와 신성장동력 확보를 병행하면서 기업의 성장 성과가 주주가치 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com