'사랑의 김치페어' 기부금 역대 최대…금투업계 86곳 참여

AI 핵심 요약beta
- 금융투자회사 86곳이 4일 사랑의 김치페어를 열었다
- 금융투자업계는 기부금 3억9000만원과 김치 8만kg을 마련했다
- 김치는 초록우산을 통해 취약계층과 복지시설에 전달한다
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기부금 3억9000만원…김치 8만kg 전달식
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 금융투자업계가 올해로 16회를 맞은 '사랑의 김치페어'에서 역대 최대 규모의 기부금을 모았다. 증권사와 자산운용사 등 금융투자회사 86곳이 참여해 총 3억9000만원의 기부금과 김장김치 8만kg을 마련했다.
4일 금융투자협회에 따르면 이날 서울 여의도공원에서 '제16회 사랑의 김치페어'가 열렸다. 증권사와 자산운용사, 선물사 등 금융투자회사와 유관기관 86곳의 대표와 임직원 약 1000명이 참여해 김장 봉사활동을 펼쳤다.
올해 행사에서 모인 기부금은 약 3억9000만원으로 집계됐다. 김장김치도 총 8만kg을 마련했다. 기부금과 김장김치 물량, 참여 인원 모두 역대 최대 규모다.
마련한 김치는 아동복지전문기관 초록우산을 통해 사회복지시설과 취약계층에 전달할 예정이다.
'사랑의 김치페어'는 소외계층의 겨울나기를 돕기 위해 2011년 시작한 금융투자업계 공동 사회공헌 행사다. 올해로 16회째를 맞았으며 회원사와 임직원의 참여가 이어지면서 행사 규모도 확대됐다.
금융투자업계는 김장 나눔 외에도 취약계층 생활 지원과 장학사업, 금융교육 등 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 최근에는 개인종합자산관리계좌(ISA) 정기 적립금 지원을 통해 자립준비청년의 자산 형성을 돕고 있다. 청년과 고령층을 대상으로 금융역량 강화 활동도 추진하고 있다.
황성엽 금융투자협회장은 "각 회사의 정성과 임직원 여러분의 손길이 모여 더 많은 이웃에게 따뜻한 마음을 전할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 이웃에게 실질적인 도움이 되는 나눔의 방법을 꾸준히 발굴·실천하고, 사회와 함께 성장하고 그 결실을 이웃과 나눠 신뢰받는 금융투자업계가 되도록 노력하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com