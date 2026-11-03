서울~양평 고속도로 노선 '원점 재검토'…내년 하반기 최적안 낸다

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신규 타당성 조사 착수

4일 민관 협의체와 착수보고회

교통수요·경제성·환경 영향 종합 분석

기존 조사 결과에 구애 없이 검토

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 약 3년 전 중단된 서울~양평 고속도로 사업이 노선을 원점에서 검토하는 신규 타당성 조사에 들어간다.

서울~양평고속도로 검토 제시안 [자료=국토부]

3일 국토교통부는 서울~양평 고속도로 사업을 재추진하기 위한 신규 타당성 조사에 착수하고 오는 4일 민관 협의체와 함께 착수보고회를 개최한다고 밝혔다.

서울~양평 고속도로는 경기 하남시와 양평군을 연결하는 연장 27km, 왕복 4차로의 고속도로 신설사업이다. 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단됐다.

정부는 수도권 동북부 핵심 교통축 확충을 통한 국민 편의 증진과 지역 숙원사업 추진 필요성 등을 고려해 올해 3월 사업 재개 방침을 확정했다. 이후 기존 타당성 조사 용역을 종료하고 6월 신규 용역 발주, 8월 계약 체결 등 관련 절차를 진행했다.

이번 조사는 도로 전문기관이 수행한다. 기존 조사 결과에 구애받지 않고 관련 자료와 사업 여건을 원점에서 전면 재검토한다. 장래 교통수요와 기술적 타당성, 경제적 효과, 환경·사회적 영향 등을 종합적으로 분석해 내년 하반기까지 최적 노선안을 마련할 예정이다.

조사 과정의 공정성과 객관성을 확보하기 위해 민간 전문가와 지방정부가 참여하는 민관 협의체도 구성·운영한다.

협의체에는 한국도로학회 등 관련 전문기관의 추천을 받은 도로·교통·환경 분야 전문가와 서울시, 경기도, 송파구, 하남시, 광주시, 양평군 등 관계 공무원이 참여한다. 주요 조사 단계별 추진 상황을 주기적으로 공유하고 전문가와 지방정부의 의견을 수렴해 검토 과정의 투명성을 높일 계획이다.

착수보고회에서는 기초자료 조사 결과와 지난 예비타당성조사 노선안의 기술적 쟁점, 향후 조사계획 등을 검토한다. 조사 추진 방향에 대한 논의도 진행할 예정이다.

국토부는 협의체가 제시한 기술적 의견과 지역 요구사항 등을 조사 과정에서 면밀히 검토할 방침이다. 주요 논의 내용과 조사 진행 상황도 협의체와 지속적으로 협의한다.

김효정 국토부 도로국장은 "서울~양평 고속도로는 그간 사업 추진 과정에서 여러 논란이 제기됐던 만큼 공정하고 객관적인 조사를 통해 국민이 신뢰할 수 있는 합리적인 노선안을 마련하겠다"며 "사업 지연에 따른 국민 불편을 최소화할 수 있도록 타당성 조사를 차질 없이 추진하고 후속 절차도 신속하게 진행하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 서울~양평 고속도로는 어떤 사업인가요?

A. 경기 하남시와 양평군을 연결하는 연장 27km, 왕복 4차로 고속도로 신설사업입니다. 2023년 7월 이후 추진이 중단됐으며, 정부는 수도권 동북부 교통축 확충과 지역 숙원사업 추진 필요성 등을 고려해 올해 3월 재개 방침을 확정했습니다.

Q. 이번 타당성 조사는 기존 조사와 어떻게 다른가요?

A. 기존 조사 결과에 구애받지 않고 관련 자료와 사업 여건을 원점에서 전면 재검토합니다. 도로 전문기관이 장래 교통수요와 기술적 타당성, 경제적 효과, 환경·사회적 영향 등을 종합적으로 분석할 예정입니다.

Q. 새로운 노선안은 언제 마련되나요?

A. 국토부는 2027년 하반기까지 최적 노선안을 마련할 계획입니다. 이는 노선안 마련 목표 시점이며, 기사에 착공이나 개통 일정은 제시되지 않았습니다.

Q. 조사 과정의 공정성과 투명성은 어떻게 확보하나요?

A. 도로·교통·환경 분야 민간 전문가와 서울시·경기도·송파구·하남시·광주시·양평군 관계 공무원이 참여하는 민관 협의체를 운영합니다. 주요 조사 단계마다 추진 상황을 공유하고 전문가 의견과 지역 요구사항을 검토할 계획입니다.

Q. 11월 4일 착수보고회에서는 무엇을 논의하나요?

A. 기초자료 조사 결과와 지난 예비타당성조사 노선안의 기술적 쟁점, 향후 조사계획을 검토합니다. 조사 추진 방향도 논의하며, 협의체가 제시한 기술적 의견과 지역 요구사항은 이후 조사 과정에서 면밀히 검토할 예정입니다.

chulsoofriend@newspim.com