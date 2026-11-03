쓰리빌리언, 바이오 유럽 2026서 AI 신약개발 기술 공개

항암·면역질환 등 신약개발 프로그램 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 유전진단 및 신약개발 기업 쓰리빌리언이 오는 9~11일 독일 쾰른에서 열리는 유럽 최대 바이오 파트너링 행사 '바이오 유럽 2026'에 참가해 자체 AI 신약개발 기술과 파이프라인을 소개한다고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 쓰리빌리언은 이번 행사의 공식 기업 발표 세션에서 12만 건 이상의 환자 유전체 데이터와 자체 AI 기술을 기반으로 한 신약개발 전략을 발표할 예정이다. 항암·면역질환 분야의 파이프라인 현황도 함께 소개한다.

쓰리빌리언은 희귀질환 진단 사업을 통해 축적한 12만 건 이상의 환자 유전체 및 60만 건의 증례 데이터를 활용한다. 실제 환자의 유전적 특성을 분석해 질병의 발생과 진행에 영향을 미치는 조절 유전자를 발굴하는 기술이 핵심이다.

특히 질병 유발 변이를 보유하고도 증상이 나타나지 않거나 경미한 환자의 유전체 정보를 분석해 질병을 억제하는 유전적 기전을 탐색하고, 이를 새로운 치료 표적 발굴에 활용한다.

쓰리빌리언, '바이오 유럽 2026'서 기업 발표. [사진=쓰리빌리언]

자체 AI 기술을 통해 기존에 약물 개발이 어려웠던 단백질에서 새로운 약물 결합 부위를 탐색하고, 이를 표적으로 하는 저분자 화합물을 설계한다. 항암·면역질환 등 다양한 분야에서 경구용 저분자 신약개발 프로그램을 추진 중이며, 신규 치료 표적 발굴부터 유효물질 탐색, 선도물질 발굴 및 최적화에 이르는 연구 역량을 고도화하고 있다.

행사 기간 쓰리빌리언은 글로벌 제약·바이오 기업들과 파트너링 미팅을 진행한다. 자체 유전체 데이터와 AI 기반 표적 발굴·화합물 설계 기술에 파트너사의 질환 전문성과 실험 검증 역량을 결합해 공동개발 프로그램을 추진하고, 향후 기술이전으로 이어질 수 있는 신약개발 자산을 확보할 계획이다.

파벨 프린트세브 쓰리빌리언 최고사업개발책임자는 "실제 환자 유전체 데이터에서 치료 표적을 발굴하고 신약 후보물질 개발로 연결하는 것은 쓰리빌리언만의 차별화된 경쟁력"이라며 "이번 바이오 유럽에서 글로벌 제약·바이오 기업들과 기술적 시너지를 모색하고, 각 사의 전문성을 결합한 실질적인 공동연구 기회로 연결해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com