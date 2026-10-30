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[PO] '벼랑 끝' KIA 이범호 감독, 슈퍼스타 김도영 2번 전진 배치 승부수

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  • KIA는 30일 플레이오프 4차전에서 김도영을 2번 타자로 전진 배치했다
  • 시리즈 1승2패 KIA는 중심 타선 전진 배치로 반격을 노린다
  • KIA는 네일을 3일 휴식 후 선발로 내세워 5차전을 준비했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 플레이오프(PO·5전 3선승제) 탈락 위기에서 김도영을 2번타자로 전진 배치하는 승부수를 던졌다. PO 1~3차전에서 24타수 2안타로 부진했던 테이블세터를 재편하고 중심 타선을 한 칸씩 끌어올려 공격력을 극대화하겠다는 구상이다.

KIA 이범호 감독은 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 4차전 삼성 라이온즈와의 홈경기를 앞두고 박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박정우(중견수) 순으로 타선을 구성했다. 선발투수는 제임스 네일이다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 1차전에서 주루 플레이를 하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.26 football1229@newspim.com

KIA는 지난 26일 대구에서 열린 PO 1차전에서 삼성을 5-1로 제압하며 기선을 제압했다. 그러나 27일 2차전에서 3-8로 패했고, 29일 광주에서 열린 3차전에서도 4-6으로 무릎을 꿇었다. 

시리즈 전적 1승 2패로 몰린 KIA는 이날 4차전에서 패하면 한국시리즈 진출이 좌절된다. KIA는 김도영 등 중심 타선을 전진 배치해 시리즈 원점을 노린다. 

가장 눈에 띄는 대목은 '홈런왕' 김도영의 2번 타순 배치다. 앞선 3경기에서 모두 3번 타자로 나섰던 김도영이 한 타순 앞당겨졌다.

KIA는 이번 PO에서 테이블세터 구성에 어려움을 겪었다. 1차전에서는 박정우와 박재현, 2차전에서는 박재현과 이호연, 3차전에서는 박재현과 김호령을 1·2번에 배치했지만 기대했던 출루와 득점 기회를 만들어내지 못했다.

2차전에서 2번 타자로 출전한 이호연은 2타수 무안타에 그쳤다. 희생플라이로 1타점을 올렸지만 공격의 활로를 열지는 못했다.

3차전에서는 김호령을 2번 타자로 내세웠으나 4타수 무안타 4삼진으로 부진했다. 결국 이 감독은 김도영을 2번 타자로 올려 공격의 돌파구를 마련하기로 했다.

김도영은 올 시즌 홈런 45개를 기록하며 KIA의 정규시즌 3위를 이끈 일등 공신이다. 다만 빠른 발과 정교한 콘택트 능력 역시 갖춘 만능형 타자다. 충분히 테이블 세터 역할도 소화 가능하다.  

[서울=뉴스핌] KIA의 클린업 트리오 김도영(왼쪽부터), 해럴드 카스트로, 나성범. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.21 football1229@newspim.com

김도영이 2번으로 이동하면서 카스트로가 3번, 나성범이 4번, 김선빈이 5번을 맡는다. 기존 중심 타선의 타순을 앞당겨 경기 초반부터 득점 기회를 적극적으로 만들겠다는 의도로 풀이된다.

선발 라인업의 다른 변화도 눈에 띈다. 3차전에서 지명타자로 출전했던 김선빈은 2루수로 돌아왔고, 한준수가 6번 지명타자로 선발 출전한다.

중견수에는 3차전에서 4삼진을 기록한 김호령 대신 박정우가 나선다. 박정우는 1차전 이후 3경기 만에 선발 명단에 복귀했다.

테이블 세터 중 유일하게 3경기 모두 선발로 나섰던 박재현은 다시 리드오프를 맡는다. 시리즈 13타수 2안타에 그치고 있으나, 이 감독은 정규시즌 홈런 19개, 도루 21개를 기록한 박재현을 다시 한 번 믿었다. 

마운드에서는 에이스 네일이 3일 휴식 후 선발 등판한다. 네일은 올 시즌 정규리그 31경기에서 183이닝을 소화하며 13승 7패, 평균자책점 3.49를 기록했다. 삼성과의 맞대결에서는 4경기 25이닝 2승 무패, 평균자책점 3.24로 강한 모습을 보였다.

지난 26일 PO 1차전에서도 4.1이닝 1실점으로 호투했다. 다만 5회말 삼성 박승규에게 헤드샷을 허용하면서 퇴장당해 투구 수 57개로 등판을 마쳤다.

KIA는 3일 휴식 후 다시 마운드에 오르는 네일을 앞세워 시리즈를 최종 5차전까지 끌고 가겠다는 각오다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성과 KIA가 30일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열리는 2026 KBO 플레이오프 4차전에서 맞붙는다. 삼성은 페덱을, KIA는 네일을 선발로 예고했다. 사진은 독자의 이해를 돕기 제작한 AI 그래픽. (명령어 : 삼성과 KIA의 PO 4차전 예고 그래픽을 제작해줘) [사진=삼성 라이온즈, KIA 타이거즈] [그래픽:챗 GPT] 2026.10.30 willowdy@newspim.com

삼성 역시 1차전 선발이었던 크리스 페덱을 다시 내세운다. 페덱은 정규리그 13경기에서 76.1이닝 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 다만 KIA전에서는 2경기 12이닝 2패, 평균자책점 5.25로 부진했다.

PO 1차전에서는 4.2이닝 5실점으로 패전투수가 됐다. 당시 94개의 공을 던진 페덱도 3일 휴식 후 선발 등판한다.

KIA는 앞선 1차전에서 공략에 성공했던 페덱을 상대로 다시 한번 득점력을 끌어올려야 한다. 김도영의 2번 전진 배치가 침체된 테이블세터 문제를 해결하고 타선 전체에 활력을 불어넣을 수 있을지가 4차전의 주요 변수다.

football1229@newspim.com

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서울 주택 매입 무주택자 44% 증가 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서울 아파트 거래가 위축되는 가운데 올해 생애최초 부동산 매수자는 오히려 지난해보다 40% 이상 늘어났다. 서울 집값과 전셋값 상승세가 이어지면서 무주택 실수요자들이 가격이 더 오르기 전에 내 집 마련에 나선 것으로 풀이된다.  정부가 잇따라 주택공급 확대 방안을 내놓고 있지만 실제 입주까지는 상당한 시간이 필요한 상황이다. 특히 30대를 중심으로 첫 부동산 매수자가 크게 늘어나면서 공급 확대에 대한 기대보다 당장의 주거 불안이 매수 결정에 영향을 미치고 있다는 관측이 나온다. [AI일러스트 = 최현민 기자] ◆ 서울 첫 매수자 전국 대비 10배 이상 증가…30대가 절반 30일 업계에 따르면 서울 아파트 거래가 둔화하는 상황에서도 올해 생애최초 부동산 매수자가 지난해보다 크게 늘면서 주거 불안에 따른 실수요자의 매수 움직임이 이어질 수 있다는 전망이 나온다. 올해 1~9월 서울에서 생애 처음 부동산을 매수한 사람은 6만5750명이다. 이는 지난해 같은 기간 4만5711명보다 2만 39명(43.8%) 증가한 규모다. 같은 기간 전국 생애최초 매수자는 32만 471명에서 33만2358명으로 3.7% 증가하는 데 그쳤다. 전국 증가율이 한 자릿수에 머무른 반면 서울은 40% 넘게 늘면서 매수 지역이 서울에 집중된 것으로 나타났다.  경기도의 경우 9만6031명에서 10만8032명으로 12.5% 증가했지만 인천은 3만1255명에서 2만 664명으로 33.9% 감소했다.  연령별로는 30대의 증가세가 두드러졌다. 올해 1~9월 서울의 30대 생애최초 매수자는 3만5880명으로 지난해 같은 기간 2만2602명보다 58.7% 늘었다. 전체 서울 생애최초 매수자의 54.6%를 차지하는 규모다. 20대 역시 4552명에서 6699명으로 47.2% 증가했고 40대는 1만772명에서 1만3994명으로 29.9% 늘었다. 상대적으로 주택 마련 수요가 높은 30대를 중심으로 첫 부동산 매수가 확대된 모습이다. 월별로 보면 올해 서울 생애최초 매수자는 1월 6554명에서 4월 7341명으로 늘었고 8월에는 9353명까지 증가했다. 9월에는 8324명으로 전월보다 감소했지만 지난해 같은 기간 5983명과 비교하면 39.1% 높은 수준이다. ◆ 집값·전셋값 동반 상승…공급 확대에도 입주까지 '하세월' 생애최초 매수자가 늘어난 배경으로는 서울 주택가격 상승과 전세시장 불안이 거론된다. 주택 매매가격뿐 아니라 전세가격까지 오르면서 무주택 실수요자들의 주거비 부담이 커지고 있기 때문이다. 실제로 지난달 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 0.7% 상승했다. 강남권 일부 지역에서 가격 조정이 나타났지만 중랑구와 성북구, 서대문구 등 강북권을 중심으로 상승세가 이어지면서 서울 전체 아파트값은 오름세를 유지했다. 이달 들어서도 상승 흐름은 이어지고 있다. 10월 셋째 주 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.1% 상승했다. 상승폭은 전주보다 줄었지만 서울 전체 가격은 여전히 높은 수준의 상승 압력을 받고 있는 상황이다. 특히 전세시장에서도 가격 상승과 매물 부족 우려가 이어지면서 실수요자들의 주거 선택지가 좁아지고 있다. 전세 계약을 갱신하거나 월세 부담을 감수하는 대신 매매시장에 진입하려는 수요가 생길 수 있다는 분석이다. 이러한 상황에서 정부는 3기 신도시와 수도권 신규택지 조성 등을 통해 주택공급 확대에 속도를 내고 있다. 이날도 김포 아라와 구리 건원, 하남 등 수도권 신규택지 6곳에 7만6700가구를 공급하는 계획을 발표했다. 다만 신규택지에 공공택지 최단기 착공모델을 적용하더라도 실제 입주는 2033년에나 가능할 전망이다. 택지 지정과 보상, 기반시설 조성 등 후속 절차에 상당한 시간이 소요되는 만큼 단기간에 주택공급 효과를 기대하기는 어려운 상황이다. 특히 서울시와의 주택공급 협의가 좀처럼 진전을 보이지 못하면서 이번 신규택지 발표에서도 서울 내 공급부지는 포함되지 않았다. 신규 공급 물량이 모두 경기도에 집중된 만큼 이번 대책 역시 서울 주택시장의 수급 불안을 진정시키기는 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다. 당분간 공급계획이 실제 입주 물량으로 이어지기 전까지는 서울 주택가격과 전세가격의 움직임이 무주택자의 매수 결정에 영향을 미치면서 무주택자들의 매수세는 가파르게 증가할 것으로 예상된다.  업계 관계자는 "여러차례 대책을 내놓았지만 실제 입주까지는 최소 3년 이상이 소요되는 만큼 당장 집을 구해야 하는 무주택자들의 불안을 해소하기에는 한계가 있다"며 "서울 집값과 전셋값 상승세가 이어질 경우 가격이 더 오르기 전에 주택을 확보하려는 실수요자들의 움직임이 지속될 가능성이 있다"고 말했다. min72@newspim.com 2026-10-30 12:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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