구리시 "사노동 일원 구리건원 공공주택지구 후보지로 선정"

AI 핵심 요약beta
- 구리시는 29일 사노동 일원을 구리건원지구로 발표했다
- 구리건원지구는 143만㎡에 1만4600호를 공급할 계획이다
- 구리시는 사노역 신설 등 교통 개선과 자족 기능 강화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 국토교통부가 29일 사노동 일원 143만 7882㎡를 1만4600호 규모의 '구리건원 공공주택지구' 신규 후보지로 발표했다고 밝혔다.
시에 따르면 구리건원지구는 정부가 발표한 수도권 신규 택지 후보지 가운데 하나로 장기간 답보 상태에 놓였던 사노동 개발사업의 새로운 전환점이 될 전망이다.
앞서 사노동 일원에서는 산업 기반 확충과 일자리 창출을 위한 '구리 E-커머스 신성장 첨단도시 조성사업'이 추진됐으나 두 차례 예비타당성조사에서 사업 타당성을 확보하지 못하면서 사업이 장기간 보류됐다.
국토부는 구리건원지구가 수도권 제1순환고속도로와 인접하고 잠실역까지 30분대 이동이 가능한 교통 접근성을 갖췄다고 설명했다.
또 용암천과 왕숙천 등 주변 자연환경을 활용해 수변 생활권을 조성하고 구리농수산물도매시장 이전 검토 등을 통해 자족 기능을 강화할 계획이라고 전했다.
구리시는 개발계획 수립 과정에서 산업·자족 기능이 충분히 반영될 수 있도록 국토부와 한국토지주택공사(LH)와 협의할 방침이다.
시는 광역교통 개선 대책으로 ▲면목선 연장 ▲지하철 8호선 사노역 신설 ▲수도권광역급행철도(GTX)-B 갈매역 추가 정차 등을 건의할 예정이다.
이와 함께 시는 갈매IC 신설과 태릉~구리IC 광역도로 확장 등 주요 교통 현안의 반영도 요청할 계획이다.
구리시는 사업 추진 과정에서 주민 의견을 충분히 수렴하고 정당한 보상과 실효성 있는 이주대책이 마련될 수 있도록 사업시행자인 LH와 협의를 이어간다.
신동화 구리시장은 "구리건원지구는 단순한 주택 공급을 넘어 미래 도시 구조와 발전 방향을 함께 고려해야 하는 사업"이라며 "개발계획이 구체화되는 과정에서 지역의 특성과 여건을 충분히 반영하고 구리시 전체의 균형 있는 발전으로 이어질 수 있도록 살피겠다"고 말했다.
이어 "국토부가 구상으로 발표한 구리농수산물도매시장 이전을 차질 없이 추진해 사노동 일대를 수도권 동북부 유통의 거점으로 조성하고 사노역 신설 등을 통해 교통 인프라를 획기적으로 개선해 성공적인 개발 모델을 만들겠다"고 덧붙였다.
한편 구리시는 신규 후보지 발표에 따라 '구리건원 공공주택지구 지정 및 사업인정 의제에 관한 주민 등의 의견청취' 공고를 내고 오는 11월 18일까지 관련 내용 열람을 실시한다. 열람 기간에는 주민과 토지소유자 등 이해관계인의 의견을 접수할 방침이다.
asj7376@newspim.com