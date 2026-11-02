삼성전자, 다카르 청소년올림픽서 '빅토리 셀피' 첫 선

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 2일 다카르 청소년올림픽에 빅토리 셀피를 도입했다
- 갤럭시 S26 울트라로 스케이트보딩·태권도 영상을 중계했다
- 선수촌에서 체험관과 멘토링 프로그램을 운영하며 선수들을 지원했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 아프리카 최초로 열리는 '2026 다카르 청소년올림픽'에서 갤럭시 스마트폰을 활용한 '빅토리 셀피'를 선보인다. 청소년올림픽에 빅토리 셀피가 도입되는 것은 이번이 처음이다.
삼성전자는 국제올림픽위원회(IOC)의 무선 통신 분야 공식 파트너로서 오는 13일까지 세네갈 다카르에서 열리는 대회에 참여한다고 2일 밝혔다. 빅토리 셀피는 메달 수상 선수들이 시상대 위에서 갤럭시 스마트폰으로 기념사진을 촬영하는 프로그램이다. 스케이트보딩과 태권도 경기 중계에도 갤럭시 S26 울트라를 활용해 다양한 시점의 현장 영상을 제공할 예정이다.
선수촌에는 갤럭시 제품과 AI 기능을 체험할 수 있는 '삼성 오픈 스테이션'을 운영한다. 갤럭시 AI로 올림픽 테마 사진을 제작하는 '빅토리 월', 미래의 자신에게 영상 메시지를 남기는 '빅토리 토크', 메달 시상대를 재현한 '빅토리 포토 존' 등이 마련된다. 빅토리 토크 영상은 2028년 LA올림픽까지 선수들의 추억을 이어주는 콘텐츠로 활용할 예정이다.
청소년 선수들의 성장을 돕는 멘토링 프로그램 '메달을 넘어'도 진행한다. IOC가 선정한 롤모델 선수들이 청소년 선수들에게 경험과 조언을 전하는 프로그램이다. 최승은 삼성전자 MX사업부 부사장은 "혁신적인 무선 기술 체험을 통해 차세대 유망주들이 도전하고 배우며, 삶의 특별한 순간을 온전히 누릴 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.
한편 이번 대회는 25개 종목에 약 2700명의 청소년 선수가 참가한다. 삼성전자는 1988년 서울올림픽 지역 후원을 시작으로 올림픽과 협력해 왔으며, 2010년부터 청소년올림픽으로 지원 범위를 확대했다.
mkyo@newspim.com