삼기에너지솔루션즈, 美 DDP 사업용 드론 배터리팩 시제품 수주

AI 핵심 요약beta
- 삼기에너지솔루션즈가 2일 미국 DDP용 드론 배터리팩 시제품 발주를 접수했다.
- 고객사 사양에 맞춰 배터리셀 선정부터 설계·제작·시험·포장까지 수행했다.
- 회사는 광주 방산 거점에서 드론용 배터리팩 양산을 추진할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
광주 방산사업장 기반 드론용 제품군 확대
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 배터리 부품 전문기업 삼기에너지솔루션즈가 미국 정부의 '드론 도미넌스 프로그램(DDP)' 사업에 사용되는 드론용 배터리팩 시제품 발주를 접수했다고 2일 밝혔다.
이번에 공급하는 제품은 고객사 요구 사양에 맞춰 신규 개발한 배터리팩이다. 삼기에너지솔루션즈는 배터리셀 선정부터 팩 설계와 제작, 성능 시험, 포장까지 전 공정을 수행한다.
DDP는 미국 정부가 소형 무인항공시스템의 조달과 공급망 확대를 위해 추진하는 프로그램이다. 미국 정부는 여러 단계의 경쟁과 평가를 거쳐 소형 드론을 대규모로 확보하는 방식을 추진하고 있다.
삼기에너지솔루션즈는 기존 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS) 분야에서 축적한 배터리 설계·제조 기술을 드론용 배터리팩으로 확대할 계획이다.
드론용 배터리팩은 제한된 공간과 중량 조건에서 안정적으로 전력을 공급해야 하는 부품이다. 특히 군사용 드론은 운용 환경과 임무에 따라 요구되는 성능이 달라 고객사 사양에 맞춘 설계와 제조가 필요하다.
회사는 지난 8월 경기도 광주에 방산사업 거점을 마련하고 소형·중형 군수용 배터리팩 사업을 확대하고 있다. 현재 폭발물 탐지기용 배터리팩과 군용 궤도차량 보조동력장치(APU) 대체용 배터리팩 등을 개발하고 있다. 향후 드론용 배터리팩이 양산 단계로 전환될 경우 광주사업장에서 생산할 계획이다.
삼기에너지솔루션즈 관계자는 "AI 데이터센터용 ESS 수요 확대에 대응해 플랫 앤 플렉시블 인쇄기판회로(FF-PCB) 기반 배터리관리시스템(BMS) 커넥터 사업을 강화하는 동시에 기존 배터리 부품 사업에서 축적한 기술력을 방산 분야로 확대하고 있다"며 "앞으로도 ESS와 방산을 중심으로 제품 포트폴리오를 다변화하고 신규 성장동력을 확보해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com